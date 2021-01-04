Центральный уголовный суд Лондона отказал американским властям в экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, сообщило РИА Новости.

Запрос США был отклонен из-за опасений по поводу психического здоровья Джулиана Ассанжа и риска совершения самоубийства, уточняет BBC News. «Он производит впечатление подавленного, иногда отчаявшегося человека, который опасается за своё будущее», — заявила судья Ванесса Барайтсер во время слушания.

49-летний Джулиан Ассанж стал широко известен в 2010 году после того, как Wikileaks опубликовал засекреченные документы правительства США. С июня 2012 года он скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, чтобы избежать экстрадиции в Швеции, где он обвинялся в сексуальных домогательствах и изнасиловании. Позже обвинения были сняты.

В апреле 2019 года британская полиция задержала Ассанжа по запросу американской стороны. В США ему предъявлены обвинения по 17 эпизодам нарушения закона о шпионаже, а также нарушении закона о компьютерном мошенничестве и злоупотреблении. В случае выдачи в США и признании виновным по всем обвинениям, Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.