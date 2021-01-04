1 октября 2020 года Узбекистан после длительного карантина открыл границы для въезда и выезда граждан. Длительное ожидание путешествия подошло к концу.





Компания Alltrip ведет деятельность с 2006 года. Она является одной из ведущих по офлайн-продажам билетов. За период работы командой сервиса выписано более миллиона билетов по тысячам направлений. Предлагая гибкую маршрутную сеть полетов, компания создает возможности удобного планирования путешествий — будь то деловые встречи или поездки к родственникам, отдых на жарких курортах или активный спортивный туризм.

В период пандемии компания Alltrip организовала свыше 25 чартерных рейсов для возвращения граждан в Узбекистан.

Также есть возможность организации VIP-чартеров, так как состоятельные и деловые люди высоко ценят свое время. Учитывая их потребности, компания предлагает воспользоваться частными самолетами. Они не только экономят время, но и гарантируют максимальный комфорт. Ведь во время перелета можно не только спокойно отдохнуть, но и при необходимости плодотворно поработать. Комфортность самолетов VIP-класса удовлетворит самые изысканные запросы.





Одно из основных преимуществ — круглосуточный режим работы. В режиме реального времени 24/7 можно обратиться за консультацией в офис или позвонить в службу поддержки по телефону: (+998) 78−140−00−00.





50 сотрудников компании работают с партнерами на всех континентах с полным пониманием культуры и способов ведения бизнеса. Это позволяет пассажирам получать услуги, соответствующие мировым стандартам.

Надежность, пунктуальность, индивидуальный подход и профессионализм — это качества которые можно ожидать от сотрудников Alltrip. Офисы сервиса расположены в Ташкенте, Намангане и Москве.





Доступность 24/7, максимальный комфорт и экономия времени, гарантия безопасности и конфиденциальности — эти и другие преимущества получат клиенты, выбравшие для организации рейса Alltrip.

Telegram: t.me/alltrip

Facebook: fb.com/alltrip.uz

Instagram: @alltrip.uz

Cайт: alltrip.uz

На правах рекламы.