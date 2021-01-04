Торгово-досуговый квартал Alfraganus призван стать новым столичным центром для ежедневного шопинга и развлечений. Это будет новое знаковое место на каждый день и для особых случаев.

Проект предлагает предпринимателям многочисленные разноформатные помещения для развития различных сфер бизнеса, торговли и сервиса. Масштабная площадь проекта поделена на шесть секторов. Каждому из них присуща определенная тематика и различные типы фасадного оформления.

Площадь предлагаемых помещений варьируется от 32 до 3 тысяч кв. м. Набор технических параметров коммерческих зон включает в себя также различные типы витринного и стандартного остекления, наличие персональных открытых террас, этажность, встроенные системы вентиляционно-вытяжных шахт и прочее.





Для инвестирования в коммерческую недвижимость как в высокодоходный арендный бизнес предпринимателям могут предложить приобретение помещений уже с готовым арендатором. Специальное подразделение Alfraganus Academy возьмет на себя организационно-правовые аспекты и юридическую поддержку всех сделок, связанных с перспективным арендным бизнесом. Компанию представляют высококлассные местные и зарубежные специалисты в области недвижимости.

При проектировании торгового квартала за счет масштаба территории особое внимание было уделено инфраструктуре объекта. В частности удобству въезда и выезда с территории квартала и многочисленному круговому паркингу.

Локация в одном из центральных густонаселенных районов столицы и транспортная доступность сформируют высокий трафик посетителей. По прогнозам независимых экспертов из компании Knight Frank, количество посетителей Alfraganus будет составлять свыше 230 тысяч человек в неделю.

Новый год — лучшее время для новых открытий, решений и побед. На территории успеха Alfraganus можно раскрыть весь потенциал своего бизнеса и получать стабильный гарантированный доход от перспективных инвестиций.

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