За последнюю неделю в Узбекистан самолётами прибыло более 12 тысяч человек из 12 стран. Коронавирус был выявлен у 21 пассажира, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения со ссылкой на Uzbekistan Airports.

С 25 декабря все прибывающие в Узбекистан, в том числе имеющие справку с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус, должны сдавать экспресс-тест на наличие антигена к COVID-19. Такое решение принято для выявления нового штамма коронавируса, который распространяется в мире.

В аэропорту Ташкента услуга оказывается компанией «Тиббиёт дунёси». Стоимость теста с 25 декабря составляла 150 тысяч сумов, с 28 декабря — 95 тысяч, для студентов — 50 тысяч. Результаты выдаются в течение 10 минут. Штрих-код с информацией о тесте наклеивается на паспорт.

При положительном тесте на COVID-19 пассажиры направляются в специализированные учреждения для лечения коронавируса или на домашнее лечение.