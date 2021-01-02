Новогодний Ташкент 2021

Новогодний праздник у Humo Arena
Гостей ждут катание на праздничном ледовом катке, ярмарка новогодних подарков и новые впечатления.
Настроение будут создавать диджеи ISL, Diplex, KMRN, Sally, Niki, Safronov, Bacardi, Shelest
Помимо этого, на территории можно приобрести еду из точек La Cantine, Giotto, Chaykof, Pie Republic, Safia, Ponchiki, Shef Burger, Fruteacorp, Humo restaurant, Shashlik, Kuranti, Makro, Uzbeksomsa.uz.
Время проведения: с 12:00 до 22:30. Начало шоу-программы в 19:00.
Стоимость: детям до 5 лет вход бесплатный, детям с 5 до 10 лет – 3 000 сумов, взрослым – 5 000 сумов.