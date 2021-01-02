Новогодний Ташкент 2021

Резиденция Санта Клауса в парке Tashkent City

Так как Санта Клаус сейчас находится в своей резиденции в парке Tashkent City, детишкам из Узбекистана не нужно писать ему письма с заветными желаниями и отправлять в долгий путь в Лапландию. До 10 января можно отправить письма напрямую Санте через специальные почтовые ящики, установленные недалеко от резиденции.



Санта Клаус вместе с эльфами обязательно прочитает каждое из них и выберет 20 самых заветных желаний. А AKFA Group в рамках новогодней акции Make A Wish #MakeaWish исполнит эти детские мечты. Важно: принять участие в акции могут дети от 4 до 13 лет со всего Узбекистана.



Резиденция Санта Клауса в парке Tashkent City будет работать до 10 января с 14:00 до 22:00 (1 января выходной).