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Новогодний Ташкент 2021
С каждым годом новогодний Ташкент все ярче и красивее. Елки выше, представления насыщенней, декорации больше.
Рассказываем, куда пойти ради красивых фоток!
Зима 2021,
или чудо, о котором
все так мечтают
Встретить 2021 в атмосфере праздника всем хотелось как никогда!


Детские праздники в помещениях отменили, зато в столице организовали несколько празднично украшенных локаций с различного рода интерактивом.

Главная елка этой зимой встречает в сине-белой гамме, диснеевский городок у Humo Arena - в желто-красной, в Central Park также преобладает бело-синяя гамма, а Парк Tashkent City переливается всеми огнями радуги. Давайте обо всем поподробнее.

Главная елка страны
Елка располагается за зданием Национальной Библиотеки.
Вход бесплатный.
Новогодний праздник у Humo Arena
Гостей ждут катание на праздничном ледовом катке, ярмарка новогодних подарков и новые впечатления.

Настроение будут создавать диджеи ISL, Diplex, KMRN, Sally, Niki, Safronov, Bacardi, Shelest
Помимо этого, на территории можно приобрести еду из точек La Cantine, Giotto, Chaykof, Pie Republic, Safia, Ponchiki, Shef Burger, Fruteacorp, Humo restaurant, Shashlik, Kuranti, Makro, Uzbeksomsa.uz.

Время проведения: с 12:00 до 22:30. Начало шоу-программы в 19:00.
Стоимость: детям до 5 лет вход бесплатный, детям с 5 до 10 лет – 3 000 сумов, взрослым – 5 000 сумов.

Anhor Lokomotiv
До 5 января гостей ждут:
  • сказочный парад мультфильмов;
  • иллюзии и фокусы от Дмитрия Полякова;
  • шоу-программы;
  • новогоднее представление Снежной королевы️;
  • выступление live-бэндов и звезд узбекской эстрады;
  • новогодние дискотеки;
  • встреча с TikTok Stars;
  • концерты КВН-групп Ташкента;
  • детские мастер-классы;
  • розыгрыши призов от Деда Мороза и Снегурочки.
Вход свободный.

Pepsi New Year Holidays 2021 в Central Park
Праздник продлится по 3 января.

В стоимость билета входят:
  • концерты со звездами;
  • детские мастер-классы и аниматоры;
  • неограниченное катание на аттракционах;
  • приготовление и угощение мегаоливье в 1 000 кг от Go’sht в день ивента;
  • новогодняя ярмарка;
  • ваучер в Ekratoy на 50 000 сумов;
  • бесплатные горячие напитки;
  • интерактивные зоны для съемок TikTok и фотосессий;
  • розыгрыши ценных призов.
Стоимость билета — 55 000 сумов.
Стоимость билета с ваучером в Erkatoy — 75 000 сумов.

Резиденция Санта Клауса в парке Tashkent City
Так как Санта Клаус сейчас находится в своей резиденции в парке Tashkent City, детишкам из Узбекистана не нужно писать ему письма с заветными желаниями и отправлять в долгий путь в Лапландию. До 10 января можно отправить письма напрямую Санте через специальные почтовые ящики, установленные недалеко от резиденции.

Санта Клаус вместе с эльфами обязательно прочитает каждое из них и выберет 20 самых заветных желаний. А AKFA Group в рамках новогодней акции Make A Wish #MakeaWish исполнит эти детские мечты. Важно: принять участие в акции могут дети от 4 до 13 лет со всего Узбекистана.

Резиденция Санта Клауса в парке Tashkent City будет работать до 10 января с 14:00 до 22:00 (1 января выходной).
Новогодний Парк
Tashkent City
Празднично украшенный парк, Деды Морозы и Снегурочки, ростовые куклы, аттракционы для самых маленьких и многое другое.

Цены на билеты:
  • взрослый с 12 лет — 10 000 сумов;
  • детский от 5 до 12 лет — 5 000 сумов;
  • детям до 5 лет — бесплатно.
И это лишь малая часть ярких моментов зимней столицы. Даже если вас пугает большое количество народа, просто выйдите на улицу, прогуляйтесь по городу, оглядываясь по сторонам - и вы найдете красоту даже в оформлении остановки.