Официальный сайт президента Узбекистан president.uz запущен в новом формате. С 1 января он работает в тестовом режиме. Последний раз сайт обновлялся в 2017 году, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе главы государства.

Дизайн сайта полностью изменился, контент расширен. В частности, на новом сайте открыт раздел «Администрация президента», в котором можно получить общую информацию об основных задачах администрации, организациях при президенте и администрации, впервые представлен руководящий состав администрации и служб советников президента.





На главной странице ссылки на официальные аккаунты президента Шавката Мирзиёева размещены на более видном месте. Создана возможность делиться каждой новостью в социальных сетях.

Для повышения интерактивности сайта введены новые функции. Установлены виджеты страниц главы государства в соцсетях Facebook и Twitter. Указанные страницы можно просматривать прямо на сайте.

Размещены также карта мира на главной странице и карта Узбекистана в разделе «Поездки в регионы». Нажатие на определенную страну или регион Узбекистана отображается информация о зарубежных визитах президента и его поездках в регион.





В прошлой версии сайта раздел «Медиатека» содержал только фотографии. Теперь раздел «Фотогалерея» дополнен новыми фотографиями. Они упорядочены по категориям «Совещания и церемонии», «Приемы», «Поездки в регионы», «Портреты».

Одно из нововведений — видеогалерея. Прежде с фильмами и видеороликами о деятельности президента можно было ознакомиться только в YouTube или Тelegram. Теперь они будут размещаться и на самом сайте в сети TAS-IX. Видеогалерея имеет четыре раздела.

В разделе «Документы» создана новая страница «Инфографика».

Среди новшеств — возможность перехода на портал «Виртуальная приемная президента Республики Узбекистан», получение контактных данных Народных приемных.