Всемирная организация здравоохранения 31 декабря официально одобрила применение вакцины совместного производства фармацевтической компании Pfizer (США) и биоинженеринговой компании BioNTech (Германия). Об этом сообщила пресс-служба организации.

Препарат под названием Comirnaty включен список рекомендуемых для экстренного использования. Отмечается, что включение вакцины в перечень позволит странам ускорить собственные регуляционные процедуры и наладить импорт вакцины и прививочные кампании. Это также позволит ЮНИСЕФ и Панамериканской организации здравоохранения приобретать этот препарат для распространения в нуждающихся странах.

Эксперты ВОЗ со всего мира проанализировали данные о безопасности, эффективности и качестве вакцины Pfizer / BioNTech в рамках анализа соотношения «риска и пользы». Исследование показало, что вакцина соответствует обязательным критериям безопасности и эффективности, установленным ВОЗ, и что преимущества использования вакцины для борьбы с COVID-19 компенсируют потенциальные риски.

Стратегическая консультативная группа экспертов ВОЗ по иммунизации (SAGE) соберется 5 января, чтобы сформировать политику в отношении конкретных вакцин и дать рекомендации по их использованию среди населения.

Генетический материал (мРНК), из которого изготовлена вакцина Pfizer, необходимо хранить при температуре от -60°C до -90°C, что может быть проблематичным для стран Азии, Африки и Латинской Америки. Жаркий климат и неразвитая инфраструктура в этих регионах затруднит хранение препарата и его доставку в отдаленные сельские районы и на острова. По этой причине ВОЗ работает, чтобы поддержать страны в оценке их планов доставки и подготовке к использованию вакцины там, где это возможно.

21 декабря Европейское агентство по лекарственным препаратам одобрило использование вакцины от коронавируса, разработанной Pfizer и BioNTech. 11 декабря Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США одобрило данную вакцину от COVID-19.