В декабре средний уровень потребительских цен и тарифов за месяц повысился на 1,6%, говорится в отчете Государственного комитета Узбекистана по статистике. В 2020 году цены и тарифы на потребительском рынке в среднем выросли на 11,1% — это в пределах прогноза Центрального банка (11−12,5%).

Продовольственные товары за последний месяц в среднем подорожали на 2,4%, непродовольственные товары — на 0,9%, услуги — на 0,9%. Идентичный рост был зафиксирован в ноябре.

В целом за 12 месяцев года уровень цен на продовольственные товары повысился на 15,3%, непродовольственные товары — на 8,8%, услуги — на 7,1%.

Из основных наблюдаемых групп продовольственных товаров в ноябре наиболее значительный рост цен зарегистрирован на плодоовощную продукцию (7,3%). Яйца прибавили в цене за месяц на 3,3%, масложировые продукты — на 2,2%, молочная продукция — на 1,6%, сахар, чай и другие пищевые продукты — на 1,4%, мясо, птица и рыба — на 1,2%.

Цены в сфере общественного питания в декабре повысились в среднем на 1,4%, алкогольные напитки — на 1,1%, безалкогольные — на 0,4%.

По сравнению с концом 2019 года, наиболее значительный рост цен зарегистрирован на яйца (37,6%), масло и жиры (27%), мясо, птицу и рыбу (18,1%), а также на хлебопродукты (15,2%).

Пик роста цен на хлебопродукты в 2020 году зарегистрирован в апреле, когда цены на товары данной группы в среднем повысились на 4,3%. Среднемесячный прирост инфляции в течение января-декабря в данной группе составил 1,2%. Из хлебопродуктов (включая крупы и бобовые) за месяц выше, чем на другие товары данной группы, был отмечен рост цен на горох (2,5%) и маш (2%).

С начала 2020 года существеннее других подорожали гречиха (более, чем в 1,5 раз) и фасоль (на 36,2%).

Пик роста цен за месяц на мясо, птицу и рыбу был зарегистрирован в сентябре (3,8%), а минимальное их повышение — в январе, июне и июле (по 0,4%). Свинина за месяц прибавила в цене на 2,4% (с начала года — на 16,4%), баранина — на 1,1% (25,6%), бескостная говядина — на 1,0% (21,3%), прочая говядина — на 0,9% (21,1%), мясной фарш — на 1,2% (17,9%). Мясо домашней птицы за последний месяц года подорожало на 1,6−1,8% (с начала года в диапазоне от 3,9% до 6,5%), живая, свежая, охлажденная рыба — на 2,9% (13,5%).

В декабре 2020 года из основных наблюдаемых групп непродовольственных товаров лидерство по росту цен за месяц разделили ювелирные изделия и горючее для автомобилей, которые стали дороже на 2,5%.

Относительно декабря 2019 года наиболее ощутимо выросли цены на печатную продукцию (14,6%), медикаменты (13,3%), табачные изделия (11,6%) и строительные материалы (11,2%).

Из основных групп непродовольственных товаров в 2020 году выше, чем в 2019 году, рост цен отмечен на стройматериалы (11,2% против 7,3%), медикаменты (13,3% против 6,9%), а также на личный транспорт (8,8% против 5,2%). Ощутимо ниже, чем в 2019 году, подорожало горючее для автомобилей (7,5% против 20,8%).

Ведущие позиции по росту тарифов в декабре 2020 года занимают услуги бытового характера (2%) и медицинские услуги (1,9%). В годовом выражении наиболее значительный рост цен зафиксирован на услуги государственных дошкольных образовательных организаций (15,2%), бытовые услуги (13,6%), медицинские услуги (12,2%) и на услуги пассажирского транспорта (11,5%).