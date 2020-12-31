Уткир Уралбаевич Саидов назначен советником председателя Государственного комитета Узбекистана по развитию туризма по вопросам повышения эффективности духовно-просветительской работы, обеспечения соблюдения законодательства о государственном языке, сообщила пресс-служба комитета.

Уткир Саидов (1988 года рождения) родился в Джамбайском районе Самаркандской области. В 2011 году окончил филологический факультет Самаркандского государственного института иностранных языков, в 2015 году — Академию государственного управления при президенте.

С 2017 года занимал различные должности в системе Госкомтуризма. С 2019 по 2020 год занимал должность начальника Управления по работе с общественными организациями и диаспорой за рубежом.