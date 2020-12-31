Близится Новый год — самый радостный и волшебный праздник, полный тепла и приятных свершений. С особым трепетом его ждут юные мечтатели. Они пишут душевные письма Деду Морозу и наряжают праздничную елку под чудесную музыку и аромат спелых мандаринов и вкусных имбирных пряников.

По сложившейся традиции в эти светлые предпраздничные дни принято загадывать самые смелые желания и составлять планы на грядущие 365 дней. INVENTO вступает в новый год с амбициозными целями.





На 2021 год запланировано открытие школы, где юные воспитанники смогут продолжить обучение по высоким стандартам Международного бакалавриата. Здесь будут созданы все условия для получения качественного образования, а также интеллектуального, творческого, культурного и социального развития детей.

Кроме того, Invento планирует привлечь еще больше иностранных и местных преподавателей, чтобы продолжить свою активную работу по авторизации в программе PYP и стать сертифицированным членом IB.





Команда Invento The Uzbek International School сердечно поздравляет всех узбекистанцев с наступающим 2021 годом. Она желает семейного счастья и любви, исполнения сокровенных желаний и успеха во всех благих начинаниях. Пусть новый год принесет с собой радость, благополучие и гармонию в каждый дом.

Информационный центр: (+998) 71−210−99−99.

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