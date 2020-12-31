Предприниматель Ботир Арифджанов, основатель проектов LeBazar, Paynet и руководитель Khan Academy Uzbek, обратился к президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву с просьбой оказать содействие в реализации двух проектов. ОН сообщил, что решился записать видеообращение после выступления главы государства на Форуме молодежи 25 декабря.

В обращении Ботир Арифджанов вспоминает, что пару лет назад вместе с партнёрами взялся за реализацию образовательного проекта, который в определённой степени должен был решить проблему нехватки учебников и преподавателей.

Они решили перевести на узбекский язык всемирно известную образовательную платформу Khan Academy с предоставлением пользователям в Узбекистане бесплатного доступа ко всем учебным программам. По словам Ботира Арифджанова, на сегодняшний день на финансирование проекта было собрано более 300 тысяч долларов, в том числе за счет средств местных и зарубежных инвесторов, международных финансовых организаций, в частности, Европейского банка реконструкции и развития.

«Сегодня 75% проекта уже практически завершено. Несмотря на то, что во время пандемии наш проект стал двигаться медленнее, узбекский язык был включен в платформу Khan Academy в качестве 29-го языка. Кроме того, узбекский язык побил рекорд по качеству языка, на который Khan Academy была переведена быстрее всего», — подчеркнул предприниматель.

Он добавил, что проект находится на завершающей стадии, но уже сегодня на нём имеется доступ к урокам по математике, частично физике и биологии. С начала года платформой воспользовались более 200 тысяч человек, а средний прирост в месяц составляет 10−15 тысяч новых пользователей.

Ботир Арифджанов отметил, что в связи с увеличением масштабов проекта появляются проблемы, связанные с инфраструктурой. В качестве примера он назвал необходимость оснащения интернетом школ и отмены платы за доступ в интернет с молодых пользователей.

«К сожалению, в рамках нашего благотворительного фонда мы не можем решить эту проблему, поэтому хотели бы, чтобы вы оказали содействие в решении этих вопросов», — сказал автор обращения.

Вторым проектом, который отметил Ботир Арифджанов, является создание в Узбекистане IT-школы. Он рассказал, как сам столкнулся с нехваткой специалистов в IT-сфере, когда вернулся в Узбекистан четыре года назад. По словам предпринимателя, дефицит кадров доставил определенные трудности, из-за чего проекты частично пришлось отдать на аутсорс в Беларусь и другие страны.

Для решения этой проблемы предприниматель с партнерами решили разработать образовательный проект. Наладили контакт с американским проектом School42 в Кремниевой долине и подписали соглашение об эксклюзивном партнерстве. Отличительной чертой данной школы предприниматель назвал организацию процесса обучения с помощью искусственного интеллекта.

«В течение года мы готовим этот проект. Для этого ищем помещение. Специфика проекта в том, что в одном здании одновременно должны обучаться 1000 студентов, для этого требуется помещение площадью 3000 кв м. Это будет в виде open space. Мы вкладываем в реализацию проекта вместе с инвесторами около 1 млн долларов. Но, к сожалению, основная часть средств уходит на оборудование, программирование и другие организационные моменты. Но если мы сюда же отнесём расходы, связанные со строительством или покупкой здания, то для студентов это может обойтись очень дорого», — сказал Ботир Арифджанов.

Он сообщил, что были направлены запросы в уполномоченные структуры, связанные с деятельностью в сфере IT, с просьбой предоставить пустующее здание для долгосрочной аренды.

«Мы уже год стараемся, но до сих пор не добились какого-либо результата. Поэтому просим вам поддержать на начальном этапе таких предпринимателей, как мы, которые хотят реализовать какие-то проекты в сфере обучения IT. Дальше мы сами сможем продолжить дело и охватить всю республику», — заявил бизнесмен.

По его подсчетам, после 18 месяцев школа выпустит 700−1000 высококвалифицированных программистов, которые смогут зарабатывать около 500 долларов в месяц. Это означает, что эти выпускники через два года смогут принести в страну около 5 млн долларов иностранной валюты, заключил предприниматель.