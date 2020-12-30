В зале прилётов аэропорта йеменского города Аден прогремел мощный взрыв. Это произошло в момент прибытия из Эр-Рияда членов нового правительства на самолёте из Саудовской Аравии, сообщило РИА Новости.

Погибли 5 человек, около 20 ранены. Сами министры на момент взрыва ещё находились в самолёте, они не пострадали. Их перевезли во дворец правительства в Адене.

Ранее президент Йемена Абду Раббу Мансур Хади, который находится в Саудовской Аравии, назначил новое правительство из 24 министров. В его состав которого вошли пять представителей Переходного совета Южного Йемена, выступающего за отделение юга республики.

Аден стал временной столицей признанных на международном уровне властей Йемена после захвата власти в Сане в 2014 году мятяжниками-хуситами.

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