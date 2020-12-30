Министерство финансов США предупредило сотрудников банков и других учреждений о возможных попытках мошенничества, связанных с вакцинами от коронавируса и распределением препаратов среди населения, сообщил ТАСС.

«Касающееся вакцины от COVID-19 мошенничество может включать в себя продажу несертифицированных или незаконно предлагаемых препаратов, подделок одобренных вакцин и незаконную перепродажу утверждённых вакцин, — отмечается в документе. — Мошенники уже предлагали за деньги предоставить своим потенциальным жертвам вакцины раньше, чем это предусмотрено соответствующим планом их распространения».

Власти штата Нью-Йорк готовы взимать штраф в размере до 1 млн долларов с медицинских учреждений и специалистов за мошенничество, связанное с вакцинами от коронавируса.

Губернатор штата Эндрю Куомо отметил, что в Нью-Йорке полиция начала расследование в отношении сети медицинских учреждений по подозрению в том, что она мошенническим путём получила вакцины от нового коронавируса и предлагала их частным лицам.

Напомним, с середины декабря в США началась вакцинация населения препаратами Pfizer / BioNTech, позже также была одобрена прививка Moderna.