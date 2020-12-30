В Ташкенте с разницей в шесть дней под поезд попали две женщины, которые переходили железнодорожные пути в наушниках. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

В министерстве заявили, что 22 декабря в 13:00 в дежурную часть Ташкентского регионального управления обеспечения безопасности на транспорте поступила информация о наезде грузового поезда на неизвестного человека.

Позже выяснилось, что инцидент произошел в 12:53 на пятом пикете 3361 километра между станциями «Чукурсай — Салар». Женщина (1988 г. р.) попала под колеса грузового поезда №1250, когда шла по железной дороге в наушниках, и от полученных травм скончалась на месте происшествия.

Другой случай также произошел в столице. 28 декабря в 16:25 в Юнусабадском районе грузовой поезд №1100, движущийся по направлению «Ташкент-Сарыагаш», наехал на девушку (2002 г. р.), которая также шла по железной дороге в наушниках.

Пострадавшую со смешанными травмами, повреждением и сотрясением головного мозга доставили в реанимацию городской клинической больницы №7 в Юнусабадском районе. Сообщается, что в настоящее время пациентка находится в сознании, ее состояние улучшается.

Напомним, ранее в Бухаре под поезд попала жительница Каганского района, которая от полученных травм скончалась на месте происшествия. 28 декабря в ташкентском метро женщина бросилась на рельсы, ее удалось спасти.