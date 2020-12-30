Министерство энергетики Узбекистана сообщило о начале третьего проекта по строительству солнечных фотоэлектрических станций (ФЭС) на основе государственно-частного партнерства — Scaling Solar 3.

В рамках проекта намечено построить три ФЭС в Бухарской, Наманганской и Хорезмской областях общей мощностью 500 МВт, инвесторы которых будут выявлены в результате тендера. Начало проекта запланировано на февраль 2021 года.

Тендер по строительству первой ФЭС мощностью 100 МВт в Навоийской области в рамках Scaling Solar 1 в октябре 2019 года выиграла компания Masdar (ОАЭ).

В том же году правительство Узбекистана подписало соглашение с Международной финансовой корпорацией по привлечению консультационных услуг и увеличении мощности по проекту Scaling Solar до 1000 МВт.

В начале 2020 года был объявлен тендер на строительство двух ФЭС проекта Scaling Solar 2 в Самаркандской и Джизакской областях общей мощностью 400 МВт. По этим проектам сейчас проводятся тендерные торги.

Согласно стратегии возобновляемой энергетики правительства Узбекистана, в ближайшие 10 лет запланирована выработка до 5 ГВт солнечной энергии. На днях сообщалось о планах строительства ещё двух ФЭС общей мощностью 500 МВт в Сурхандарьинской области.