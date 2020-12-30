Специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом разрешила проводить новогодние мероприятия с участием более 30 человек 31 декабря и 1 января при наличии у посетителей справок с отрицательным результатом ПЦР-теста или экспресс-теста на коронавирус. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. Такое решение принято в связи с некоторой стабилизацией эпидемиологической ситуации в Узбекистане, говорится в сообщении.

Свадебные и банкетные залы, гостиницы, рестораны и кафе, проводящие такие мероприятия, должны привлекать на контрактной основе сотрудников санитарно-эпидемиологической службы для контроля соблюдения эпидемиологических правил.

Эти заведения совместно с частными лабораториями и санитарно-эпидемиологической службой должны наладить сдачу на месте экспресс-тестов для посетителей, не имеющих справки с результатами ПЦР-теста.

Ранее спецкомиссия запретила госорганам проводить новогодние корпоративы, а гражданам рекомендовала встретить 2021 год в кругу семьи. Запрет не распространялся на мероприятия, проводимые в ресторанах, кафе и других объектах общественного питания с участием не более 30 человек.