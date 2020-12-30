Следственный комитет (СК) России сообщил о возбуждении в отношении оппозиционного политика Алексея Навального уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.
Следствие считает, что Алексей Навальный будучи «фактическим руководителем» «Фонда борьбы с коррупцией» и ряда других некоммерческих организаций потратил на личные нужды более 356 млн рублей из 588 млн рублей, которые были собраны в качестве пожертвований и предназначались исключительно на цели фондов.
Как утверждает СК, Алексей Навальный потратил эти средства на покупку личного имущества, материальных ценностей и оплату расходов, в том числе отдыха за границей. «Таким образом, собранные с граждан средства были похищены», — говорится в сообщении комитета.
Сам Алексей Навальный связал новое дело с расследованием своего отравления.
«Я ж сразу сказал в ролике: они попытаются посадить меня за то, что я не умер в том самолёте, а потом искал своих убийц», — заявил оппозиционер.
Политик также подчеркнул, что дело о попытке его убийства не возбуждено.
Равшан Алимухамедов
терять путину в этом плане уже нечего, репутации ноль, так что только открытый террор и остался
bulion solst
мне кажется у путина репутации ноль не только в рф, но уже и во всем снг. Раньше бабульки поддерживали соседские, щас краем уха — обсуждают состояние здоровья навального с его подписчицей на ютуб (тоже бабулька)
Татьяна
Давно пора приструнить этого смутьяна.