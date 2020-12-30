Следственный комитет (СК) России сообщил о возбуждении в отношении оппозиционного политика Алексея Навального уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

Следствие считает, что Алексей Навальный будучи «фактическим руководителем» «Фонда борьбы с коррупцией» и ряда других некоммерческих организаций потратил на личные нужды более 356 млн рублей из 588 млн рублей, которые были собраны в качестве пожертвований и предназначались исключительно на цели фондов.

Как утверждает СК, Алексей Навальный потратил эти средства на покупку личного имущества, материальных ценностей и оплату расходов, в том числе отдыха за границей. «Таким образом, собранные с граждан средства были похищены», — говорится в сообщении комитета.

Сам Алексей Навальный связал новое дело с расследованием своего отравления.

«Я ж сразу сказал в ролике: они попытаются посадить меня за то, что я не умер в том самолёте, а потом искал своих убийц», — заявил оппозиционер.

Политик также подчеркнул, что дело о попытке его убийства не возбуждено.