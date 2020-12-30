В Бишкеке и Чуйской области Кыргызстана открылись две больницы модульной конструкции на 176 и 24 коек соответственно. Проекты были завершены менее чем за месяц и полностью профинансированы Узбекистаном, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Кыргызстана.

В церемонии открытия больниц участвовали министр здравоохранения Кыргызстана Алымкадыр Бейшеналиев и узбекская делегация во главе с советником премьер-министра Узбекистана Мехриддином Хайриддиновым.

«Узбекистан одна из первых стран, которая оказала поддержку Кыргызстану во время пандемии. Из соседней страны были отправлены кислородные концентраторы, респираторы и другие медицинские изделия, и лёгкие модульные конструкции на 400 коек», — сообщил Алымкадыр Бейшеналиев.

«Если у братского кыргызского народа будет меньше инфекционных болезней, то и узбекский народ будет в безопасности. Так как ежедневно кыргызско-узбекскую границу пересекают около 15 тысяч человек. В этой связи мы должны уделять пристальное внимание профилактике заболеваний и работать на опережение», — отметил Мехриддин Хайриддинов.

Ранее при поддержке Узбекистана в Кадамжайском районе Баткенской области была построена инфекционная больница на 200 коек. Все три больницы полностью оснащены медицинским оборудованием и мебелью, добавили в Минздраве Кыргызстана.