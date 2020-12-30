Россельхознадзор с 1 января 2021 года разрешает ввоз в Россию сухофруктов из Ферганской области Узбекистана, сообщается на сайте ведомства.

Решение основано на результатах переговоров с Государственной инспекцией по карантину растений при Кабинете министров Узбекистана и гарантиях узбекской стороны.

Поставки сухофруктов будут осуществляться с обязательным указанием в фитосанитарных сертификатах информации о наименовании производителя и его адресе в графе «дополнительная декларация», а также на маркировке продукции.

Каждая партия сухофруктов, поставляемая из Ферганской области, будет сопровождаться предварительным электронным уведомлением и протоколами лабораторных испытаний, подтверждающими фитосанитарную безопасность продукции, говорится в сообщении.

Россельхознадзор запретил поставки всей растительной продукции из Ферганской области из-за выявления в партии сушеных абрикосах капрового жука с 7 декабря.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор c 1 января также разрешил поставку томатов с 34 предприятий, расположенных в Навоийской и Кашкадарьинской областях.