В декабре Узбекистан получил статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Эксперт Центра экономических исследований и реформ (ЦЭИР) Халилуллох Хамидов изучил объём рынка ЕАЭС и товарооборот между Узбекистаном и странами союза (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия). В статье не анализируются преимущества и риски присоединения Узбекистана к ЕАЭС.

Объём рынка ЕАЭС для экспорта Узбекистана

На долю стран ЕАЭС приходится 30−31% общего товарного экспорта Узбекистана. В 2019 году Узбекистан экспортировал в общей сложности товары на 9,42 млрд долларов, из них товары на 2,83 млрд долларов поставлялись на территорию ЕАЭС (рис.1).

В январе-сентябре 2020 года объём экспорта товаров Узбекистана в ЕАЭС снизился до 1,62 млрд долларов, или на 18,2% по сравнению с январём-сентябрём 2019 года, что обусловлено кризисом из-за пандемии коронавируса.





Рис 1. Общий объём экспорта товаров Узбекистана в страны ЕАЭС. Расчёт «Газеты.uz» на основе данных Госкомстата Узбекистана и ЕЭК за январь-сентябрь 2020 года (без учёта золота).

Какие товары Узбекистан в основном экспортирует в ЕАЭС

Основными товарными группами в структуре узбекского экспорта в страны ЕАЭС являются:

топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки, битуминозные вещества, минеральные воски — на 700,4 млн долларов в 2019 году (доля в общем объёме экспорта в страны ЕАЭС — 24,7%);

съедобные фрукты и орехи, кожура цитрусовых плодов или корки дынь — 329,9 млн долларов (11,6%);

хлопок — 278,5 млн долларов (9,8%);

предметы одежды и принадлежности к одежде, трикотажные машинного или ручного вязания — 271,3 млн долларов (9,6%);

пластмассы и изделия из них — 264,1 млн долларов (9,3%);

овощи и некоторые съедобные корнеплоды, и клубнеплоды — 164,7 млн долларов (5,8%);

средства наземного транспорта, кроме железного или трамвайного подвижного состава — 106,5 млн долларов (3,8%) (рис.2).

Рис. 2. Экспорт Узбекистана по товарным группам в страны ЕАЭС, млн. долларов США. Расчёт на основе данных ЕЭК за январь-сентябрь 2020 года.

Экспорт минерального топлива, нефти и продуктов их перегонки, битумных веществ и минеральных восков оказался относительно изменчивым и может неожиданно меняться в зависимости от экономической ситуации в странах ЕАЭС и внешних шоков, от цен на нефть на мировом рынке.

В товарной структуре экспорта данной товарной группы доля природного и сжиженного газа составляет в среднем 97%. В то время как в 2019 году объём экспорта природного и сжиженного газа в страны ЕАЭС (в основном, в Казахстан) достиг 690,7 млн долларов (98,6% экспорта товарной группы), в январе-сентябре 2020 года этот показатель составил 52,9 млн долларов (95,4%).

Несмотря на пандемию и жёсткие карантинные ограничения, в январе-сентябре Узбекистан экспортировал 188,7 тысячи тонн абрикосов, вишни, черешни, персиков, слив и терна на 143,5 млн долларов, что на 14,4% больше, чем в аналогичном периоде 2019 года. Объём экспорта винограда составил 72,1 млн долларов (на 5,1% больше) (рис. 3).

Снижение Россией с января 2020 года ставки НДС до 10% при импорте некоторых продовольственных товаров создало для узбекских производителей возможность увеличения объёмов поставок свежих фруктов и овощей.





Рис. 3. Экспорт в страны ЕАЭС по товарной группе «Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых плодов или корки дынь». Расчёт на основе данных ЕЭК за январь-сентябрь 2020 года.

В товарной структуре экспорта по товарной группе «Овощи и некоторые съедобные корнеплоды, и клубнеплоды» наибольший удельный вес пришёлся на томаты — 29,7% (22% в 2019 году), прочие овощи — 15,6% (21,1%) и на капусту — 16% (17,7%), лук репчатый, чеснок — 18% (14,6% в 2019 году) (рис. 4).





Рис. 4. Экспорт в страны ЕАЭС по товарной группе «Овощи и некоторые съедобные корнеплоды, и клубнеплоды».Расчёт на основе данных ЕЭК за январь-сентябрь 2020 года.

Экспорт текстильных материалов и текстильных изделий в ЕАЭС показывает сравнительные преимущества Узбекистана в этой отрасли. В 2019 году было экспортировало трикотажных маек, фуфаек на сумму 94,4 млн долларов, что на 21% больше, чем в 2018 году. Объём экспорта женской трикотажной одежды составил 36,1 млн долларов (на 9,6% больше) (рис. 5).

В период коронавирусной пандемии объём экспорта трикотажных маек и фуфаек, а также женской трикотажной одежды не сократился. В январе-сентябре 2020 года производители текстильной отрасли экспортировали 86 млн штук трикотажных маек и фуфаек на 78 млн долларов (на 6,3% больше, чем в тот же период 2019 года) и 20,6 млн штук женской трикотажной одежды на 27,2 млн долларов (на 1,5% больше).

Доля хлопчатобумажной пряжи и хлопчатобумажных тканей в общем стоимостном объёме экспорта текстильных материалов и текстильных изделий остаётся высокой. На экспорт данных товаров приходится 92−94% экспорта Узбекистана в страны ЕАЭС по товарной группе «Хлопок». Например, в 2019 году объём экспорта хлопчатобумажной пряжи с содержанием хлопковых волокон 85 мас. % или более составил 213,1 млн долларов (76,5% экспорта товарной группы «Хлопок»), хлопчатобумажных тканей — 45 млн долларов (16,2%) (рис. 6).

Рис. 5. Экспорт в страны ЕАЭС по товарной группе «Предметы одежды и принадлежности к одежде, трикотажные машинного или ручного вязания». Расчёт на основе данных ЕЭК за январь-сентябрь 2020 года.





Рис. 6. Экспорт в страны ЕАЭС по товарной группе «Хлопок». Расчёт на основе данных ЕЭК за январь-сентябрь 2020 года.

Узбекистан в основном экспортирует в страны ЕАЭС полимеры этилена из товарной группы «Пластмассы и изделия из них» (рис. 7). В январе-сентябре 2020 года было экспортировало пластмасс и изделий из них на 109,2 млн долларов, из них 77,1%, или 84,2 млн долларов, составили полимеры этилена (5,2% товарного экспорта в ЕАЭС).

Пандемия коронавируса оказала значительное влияние на производство этилена, что обусловлено снижением стоимостного объёма экспорта полимеров этилена на 54,7% по сравнению с январем-сентябрём 2019 года.





Рис. 7. Экспорт в страны ЕАЭС по товарной группе «Пластмассы и изделия из них». Расчёт на основе данных ЕЭК. (* Данные за январь-сентябрь 2020 года)

Значимость экспорта из Узбекистана для стран ЕАЭС

В товарной структуре импорта в страны ЕАЭС доля экспорта товаров из Узбекистана составляет 1,0%. Тем не менее, для этих стран экспорт отдельных товаров из Узбекистана очень важен для удовлетворения спроса на их внутренних рынках.

Например, в 2019 году экспорт из Узбекистана по товарной группе «Хлопок» составил 41,6% соответствующего импорта ЕАЭС (49,8% в январе-сентябре 2020 года), цинка и изделий из него — 56,9% (44,8%), удобрений — 26,1% (16,6%), минерального топлива, нефти и продуктов их перегонки, битумных веществ, минеральных восков — 27,5% (3,6%), трикотажных полотен машинного или ручного вязания — 12,2% (15,8%), овощей и некоторых съедобных корнеплодов и клубнеплодов — 8,4% (11,1%) (рис. 8).





Рис. 8. Доля экспорта Узбекистана в соответствующем импорте

стран ЕАЭС. Расчёт на основе данных ЕЭК за январь-сентябрь 2020 года.

Импорт из стран ЕАЭС

На страны-члены ЕАЭС приходится 30−35% товарного импорта Узбекистана. В свою очередь, 1,5−2% общего экспорта товаров союза (3−3,5% без экспорта минерального топлива, нефти и продуктов их перегонки, битумных веществ и минеральных восков) поступает на рынок Узбекистана.

Объём импорта Узбекистана из стран ЕАЭС увеличивается из года в год. В то время как импорт товаров из этих стран достиг 6,2 млрд долларов и вырос на 19,2% в 2019 году, несмотря на кризисные условия пандемии, этот показатель составил 5,1 млрд долларов всего за девять месяцев текущего года, увеличившись на 15,4% по сравнению с тем же периодом 2019 года.

Какие товары Узбекистан в основном импортирует из ЕАЭС

Узбекистан в основном импортирует из стран ЕАЭС чёрные металлы (16,7% импорта товаров из ЕАЭС в 2019 году), реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства и их части (7,9%), древесину и изделия из неё и древесный уголь (7,6%), топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки, битуминозные вещества и воски минеральные (7,3%), злаки (6,5%) и также средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности (5,9%) (табл. 1).





Табл. 1. Импорт товаров Узбекистана из стран ЕАЭС.

Анализ показал, что на объём импорта черных металлов (в основном из России) приходится 13,6% общего импорта товаров Узбекистана из ЕАЭС. Объём импорта чёрных металлов составил 1 млрд. долларов в 2019 году. За январь-сентябрь 2020 года было импортировано чёрных металлов на сумму 688,3 млн долларов. В частности, в рассматриваемом периоде импорт плоского проката из нелегированной стали составил 355,3 млн долларов (горячекатаного — 145,2 млн долларов, плакированного — 120,2 млн долларов и холоднокатаного — 89,9 млн долларов), полуфабрикатов из нелегированной стали — 104,1 млн долларов, продуктов прямого восстановления железной руды — 66,5 млн долларов, пруток из легированной стали — 27,1 млн долларов (рис. 9).





Рис. 9. Импорт чёрных металлов из стран ЕАЭС. Расчёт на основе данных ЕЭК. (* Данные за январь-сентябрь 2020 года)

Второй по популярности товарной группой по объёму импорта является топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные. По итогам девяти месяцев 2020 года объём импорта данной товарной группы составил 567,8 млн долларов, или 11,2% импорта товаров из ЕАЭС (в частности, нефтепродуктов — 356,5 млн долларов, сырой нефти, в том числе газового конденсата — 116,6 млн долларов, нефтяного кокса и битума — 32 млн долларов) (рис. 10).





Рис. 10. Импорт минерального топлива, нефти и продуктов их перегонки. Расчёт на основе данных ЕЭК.

За девять месяцев 2020 года из стран ЕАЭС Узбекистан импортировал 2,1 млн тонн злаков на 418 млн долларов, из которых 96% — пшеница. В данном периоде в Узбекистан поставлено 1 млн 979,1 тысячи тонн пшеницы (99,4% — из Казахстана) на 400 млн долларов, что на 25,9% больше, чем за аналогичный период 2019 года (рис. 11).





Рис. 11. Импорт пшеницы в Узбекистан из ЕАЭС. Расчёт на основе данных ЕЭК за январь-сентябрь 2020 года.

Насколько важен узбекский рынок для экспортно-ориентированных продукций, производимых в ЕАЭС?

Узбекистан как самая густонаселенная страна Центральной Азии является одним из крупнейших рынков сбыта для экспорта ЕАЭС сахара и кондитерских изделий из сахара (31,7% соответствующего экспорта стран ЕАЭС за январь-сентябрь 2020 года), живых животных (34,8%), изделий из чёрных металлов (21,9%), фармацевтической продукции (19%), средств наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава (16,4%), и продукций мукомольно-крупяной промышленности, солода, крахмалов, инулина и пшеничной клейковины (15,3%).

В 2019 году было импортировано сахара и кондитерских изделий из сахара на 63,8 млн долларов. За девять месяцев 2020 года объём импорта данной товарной группы достиг 144,9 млн долларов благодаря нулевым ставкам таможенных пошлин и акцизов с апреля при ввозе 20 категорий товаров, включая сахар.

За январь-сентябрь Узбекистан импортировал изделия из черных металлов на 400,2 млн долларов, в то время как в 2019 году этот показатель составил 259,3 млн долларов (рис. 12). За 9 месяцев 2020 года объём импорта труб и трубок сварных или клепаных диаметром более 406,4 мм из чёрных металлов достиг рекордных 184,7 млн долларов.





Рис. 12. Импорт Узбекистана изделий из чёрных металлов из ЕАЭС. Расчёт на основе данных ЕЭК. (* Данные за январь-сентябрь 2020 года)

Доля импорта древесины и изделий из нее в товарной структуре импорта Узбекистана из ЕАЭС составляет 7−8%. Если в 2019 году из стран союза в Узбекистан было импортировало древесины и изделий из дерева на 473,1 млн долларов, то за девять месяцев 2020 года этот показатель составил 326,4 млн долларов (рис. 12). Наибольший объём импорта данной товарной группы пришёлся на продольно-распиленные лесоматериалы, древесноволокнистые плиты и древесностружечные плиты.

В январе-сентябре объём импорта продольно-распиленных лесоматериалов составил 206,4 млн долларов, что на 3% больше, чем в тот же период 2019-го. Импорт древесноволокнистых плит составил 47,4 млн долларов (на 37% меньше) и древесностружечных плит — 42,6 млн долларов (на 18,7% меньше).





Рис. 13. Импорт Узбекистана древесины и изделий из неё, древесного угля из ЕАЭС. Расчёт на основе данных ЕЭК за январь-сентябрь 2020 года.