Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 30 декабря провел телефонные разговоры с лидерами ряда стран СНГ и поздравил их с наступающим новым 2021 годом, сообщила пресс-служба главы государства.

В разговоре с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым обсуждалось расширение портфеля торговых и инвестиционных проектов и углубление кооперации в сфере промышленности, сельского хозяйства, транспорта и энергетики. Шавкат Мирзиёев также пожелал Касым-Жомарту Токаеву успешного председательства в ЕАЭС в 2021 году.

С президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым были рассмотрены планы по расширению многопланового сотрудничества в 2021 году и обсуждена подготовка очередной Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в наступающем году.

С президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном обсуждена двусторонняя и региональная повестка. Особое внимание главы стран уделили сотрудничеству в области обеспечения стабильности и безопасности. Шавкат Мирзиёев пожелал Эмомали Рахмону успешного председательства в ШОС в 2021 году.

Исполняющий обязанности президента Кыргызстана Талант Мамытов поблагодарил главу Узбекистана за поддержку и помощь в борьбе с коронавирусом. Главы стран обсудили укрепление сотрудничества в торговле, экономике и промышленности, а также развитие региональных транспортных коридоров. Шавкат Мирзиёев пожелал успешного проведения внутриполитических мероприятий в Кыргызстане в начале 2021 года.

В разговоре с президентом России Владимиром Путиным отмечалась всесторонняя помощь, которую Узбекистан и РФ оказывали друг другу в борьбе с пандемией. Сейчас активно прорабатываются возможности кооперации по выпуску российской вакцины в Узбекистане. Главы стран также обсудили актуальные вопросы международной политики и регионального взаимодействия.