Обычно сезон простуд и гриппа длится с ноября по апрель — в холодное время года. Сырость, повышенная влажность, обманчивое впечатление тепла — все это увеличивает риск распространения гриппа и ОРВИ.

Если осуществлять профилактику заболеваний, то риск заболеть снижается в разы:

мыть руки;

чаще менять полотенца и постельное белье;

не дотрагиваться до лица;

носить с собой антибактериальный гель или салфетки;

меньше нервничать;

спать не менее восьми часов в сутки;

пить больше жидкости, особенно с лимоном и имбирем.

Если все же чувствуются первые симптомы гриппа и простуды, то есть решение — «Колдрилиф».

Четыре компонента в составе препарата помогут справиться с первыми признаками заболевания:

Парацетамол, 500 мг; Кофеин, 30 мг; Фениэфрина гидрохлорид, 10 мг; Хлорфенамина малеат, 2 мг.

«Колдрилиф»:

Производитель: Artura Pharmaceuticals Pvt. Ltd., Индия. Товар сертифицирован.

Регистрационное удостоверение: DV/X 04777/07/18.

Есть противопоказания. Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией или проконсультироваться со специалистом.

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