Обычно сезон простуд и гриппа длится с ноября по апрель — в холодное время года. Сырость, повышенная влажность, обманчивое впечатление тепла — все это увеличивает риск распространения гриппа и ОРВИ.
Если осуществлять профилактику заболеваний, то риск заболеть снижается в разы:
- мыть руки;
- чаще менять полотенца и постельное белье;
- не дотрагиваться до лица;
- носить с собой антибактериальный гель или салфетки;
- меньше нервничать;
- спать не менее восьми часов в сутки;
- пить больше жидкости, особенно с лимоном и имбирем.
Если все же чувствуются первые симптомы гриппа и простуды, то есть решение — «Колдрилиф».
Четыре компонента в составе препарата помогут справиться с первыми признаками заболевания:
- Парацетамол, 500 мг;
- Кофеин, 30 мг;
- Фениэфрина гидрохлорид, 10 мг;
- Хлорфенамина малеат, 2 мг.
«Колдрилиф»:
Производитель: Artura Pharmaceuticals Pvt. Ltd., Индия. Товар сертифицирован.
Регистрационное удостоверение: DV/X 04777/07/18.
Есть противопоказания. Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией или проконсультироваться со специалистом.
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