Для всех Новый год — это особенный и сказочный праздник. Он наполнен ароматами мандаринов, оливье, улыбками близких, яркими фейерверками, душевным теплом, искренней радостью и добрыми семейными традициями. Под бой курантов загадывают желания и верят даже в нереальные чудеса. С его наступлением думают о новых победах и вершинах, ставят перед собой самые смелые цели.

А еще Новый год — это время подводить итоги. Сеть магазинов Baraka Market решила также не отступать от нее.





Всего за пять месяцев была проделана колоссальная работа, в результате которой:

празднично открылись более 20 торговых точек во всех районах Ташкента. Их адреса можно найти по ссылке;

подписаны контракты с более 250 проверенными поставщиками рынка (представители крупного, среднего и малого бизнеса) для стабильного и продуманного ассортимента на полках;

уже трудоустроено свыше 400 человек.

Реализовав свои грандиозные планы в 2020 году, Baraka Market вступает в 2021 год с большими амбициями и ожиданиями, масштабными планами и новыми объектами. Например, к концу января число магазинов уже достигнет 50. А в будущем году бренд уже будет известен и во многих областях республики.





Каждый день большая команда профессионалов, известных на рынках Беларуси, России и Казахстана, а также ведущих локальных специалистов работает, чтобы создать условия для комфортных покупок в магазинах Baraka Market. Быть ближе к каждому потребителю, дарить отличное настроение, обеспечивать богатым ассортиментом по приемлемым ценам — приоритетные направления ярких оранжевых торговых точек.

Сотрудники Baraka Market поздравляют всех граждан Узбекистана с наступающим Новым годом. Команда от всей души желает больше счастливых и запоминающихся событий, сладких мгновений, здоровья и семейного благополучия. Пусть наступающий год радует хорошими новостями, прекрасными событиями и принесет много всего чудесного и замечательного.

Торговая сеть магазинов у дома Baraka Market уверена, что наступающий 2021 год станет успешным для каждого во всех отношениях и желает осуществления всего задуманного.

График работы магазинов в праздничные дни:

31 декабря — с 8:00 до 20:00;

1 января — с 12:00 до 23:00.

Следить за новостями крупной торговой сети Baraka Market можно в соцсетях.

Телефон: (+998) 90−024−17−10.

Сайт: barakamarket.uz

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