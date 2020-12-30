Многие расстраиваются, когда в праздничные дни не работают денежные переводы. Но не стоит печалиться.⠀

При помощи услуги в приложении «Сбербанк онлайн» можно отправить деньги из России в Узбекистан сразу на карты «Агробанка» как в праздничные, так и в выходные дни.

Все просто: отправка денег осуществляется через приложение «Сбербанк онлайн». А адресат получает их сразу на карту «Агробанка». Средства автоматически конвертируются в национальную валюту.

Неважно, выходной ли это, будни или праздники. Каждый получит перевод в удобное время. Ведь «Агробанк» заботится о клиентах и бережет время каждого.

На правах рекламы.