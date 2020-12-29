Президент Шавкат Мирзиёев в своем послании Олий Мажлису заявил, что одним из приоритетов реформ является дальнейшее повышение роли женщин в государственном и общественном управлении.

Глава государства отметил, что в настоящее время ответственные ведомства, банки и хокимияты во главе с Федерацией профсоюзов изучают проблемы более шести миллионов женщин путем подворных обходов.

«К сожалению, мы должны признать, что в результате этих мероприятий впервые выявлено истинное положение дел на местах. Теперь на основе результатов этого изучения формируются „женские тетради“, ведется поиск практических решений многих волнующих женщин социально-экономических проблем. В этом непосредственно помогают вновь созданные в махаллях консультативные советы женщин», — подчеркнул президент и добавил, что это только начало работы по решению задач в данном направлении.

Мы должны сделать все возможное, чтобы создать достойные условия жизни для более 17 миллионов живущих в стране женщин — наших дочерей, матерей, бабушек.

В качестве следующего шага в повышении роли и статуса женщин в обществе, создании для них новых возможностей Шавкат Мирзиёев предложил образовать Республиканский общественный женский совет, в который войдут активные и инициативные женщины, «имеющие жизненный опыт и хорошо осведомленные о проблемах женщин».

«Думаю, все вы поддержите меня, если я предложу возглавить данный совет председателю Сената Танзиле Камаловне Нарбаевой, обладающей большим опытом в этой сфере», — заявил глава государства.

Президент также предложил передать образуемым советам республиканский и региональные фонды по поддержке женщин.

В послании также было сказано, что на поддержку бизнес-проектов женщин и для решения выявленных на местах проблем из бюджета будет дополнительно направлено более 1 триллиона сумов.

Народный банк внедрит новую систему обучения женщин предпринимательству, разработки для них типовых бизнес-планов и оказания практической помощи в получении кредитов.