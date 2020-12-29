Распространение различных клеветнических и необоснованных сообщений в СМИ и социальных сетях в адрес UzAuto Motors на основе «специального заказа» негативно сказывается не только на репутации национального бренда, но и на экономике страны. Об этом говорится в сообщении компании за подписью начальника юридического департамента компании Рустама Шаймардонова.

Отмечается, что распространение подобных сообщений в августе-сентябре текущего года привело к снижению дневной выручки UzAuto Motors примерно на 30−40 млрд сумов, в результате чего компания в эти месяцы недополучила 562 млрд сумов.

«Такие потери, конечно же, не позволили компании уплатить налоги и другие социальные выплаты в государственный бюджет пропорционально этим доходам. Из-за нехватки средств в октябре-ноябре были отложены аккредитивы, запланированные на сентябрь, и платежи иностранным партнерам», — говорится в сообщении.

Во-вторых, эти сообщения негативно сказываются на инвестиционной привлекательности Узбекистана — многие инвесторы не решаются вкладывать средства в страну.

В-третьих, в компании утверждают, что такие новости также привели к отсрочке подписания соглашения о международном синдицированном кредите на сумму до 150 млн евро. Эти средства планируется направить на финансирование инвестиционных проектов UzAuto Motors, модернизацию и техническое оснащение завода и увеличение оборотных средств.

Кроме того, компания перечислила главные успехи в 2020 году:

объем производства автомобилей за последние три года увеличился вдвое — с 140 тысяч до 280 тысяч единиц;

в результате оцифровки системы продаж достигнута прозрачность реализации автомобилей;

в Джизакской области налажено производство немецкого Volkswagen;

экспорт увеличился в 1,5 раза (в три раза — в 2019 году);

инвестиции в отрасль достигнут 100 млн долларов по итогам 2020 года (в прошлом году — 70 млн долларов);

в бюджет и во внебюджетные фонды уплачено 5 трлн сумов налогов (2,6 трлн сумов);

в октябре 2020 года по итогам аудита компания получила международный уровень качества BIQ IV;

на 1000 авто в 15 случаях приходятся дефекты (мировой показатель — в среднем 28);

Ранее Счётная палата Узбекистана сообщила, что автопроизводители в системе «Узавтосаноат» в 2020 году не уплачивали сбор за покупку новых авто отечественного производства. Например, UzAuto Motors за девять месяцев не выплатила 582,6 млрд сумов. Орган финконтроля рекомендовал пересмотреть льготы «Узавтосаноат».

Кроме того, стало известно, что компания заключила контракт на поставку 8750 автомобилей Chevrolet Equinox в 2020—2021 годы. Сумма контракта составляет почти 200 млн долларов, или около 22845 долларов за одну машину этой модели. В Узбекистане Equinox продается по 33664 доллара.