Инспекторы дорожно-патрульной службы в Ташкенте с 29 декабря несут службу в новой форме, сообщила пресс-служба МВД Узбекистана.

Форма рассчитана на холодное время года и сшита из материала, защищающего от осадков. Яркий цвет и светоотражающие элементы делают инспекторов хорошо видимыми в любое время суток.

Фото: МВД.

Сотрудники также обеспечены новыми жезлами, которые оснащены фонариком и встроенным свистком. Впоследствии новую форму получат все сотрудники ДПС в Узбекистане.

В апреле 2017 года президент Узбекистана подписал указ о пересмотр формы и атрибутики органов внутренних дел. Решение направлено на их унификацию с учётом международных стандартов и «формирование позитивного имиджа органов внутренних дел».

В феврале текущего года сотрудникам ДПС Ташкента в качестве эксперимента выдавали новую форменную одежду.