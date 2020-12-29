Инспекторы дорожно-патрульной службы в Ташкенте с 29 декабря несут службу в новой форме, сообщила пресс-служба МВД Узбекистана.
Форма рассчитана на холодное время года и сшита из материала, защищающего от осадков. Яркий цвет и светоотражающие элементы делают инспекторов хорошо видимыми в любое время суток.
Фото: МВД.
Сотрудники также обеспечены новыми жезлами, которые оснащены фонариком и встроенным свистком. Впоследствии новую форму получат все сотрудники ДПС в Узбекистане.
В апреле 2017 года президент Узбекистана подписал указ о пересмотр формы и атрибутики органов внутренних дел. Решение направлено на их унификацию с учётом международных стандартов и «формирование позитивного имиджа органов внутренних дел».
В феврале текущего года сотрудникам ДПС Ташкента в качестве эксперимента выдавали новую форменную одежду.