С 2012 года СП ООО ProCab производит высококачественную кабельно-проводниковую продукцию для внутреннего и внешнего рынков. За восемь лет существования компания стала одной из ведущих в кабельной индустрии и достигла значительного успеха. Площадь завода составляет более 14 га и в его модернизацию было инвестировано более 40 млн долларов США.

На заводе производится более двух тысяч видов кабелей и проводов. Среди них:

силовые кабели с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение до 3 и 6 кВ;

кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение от 6 до 35 кВ;

контрольные кабели;

провода для передачи электроэнергии;

провода и кабели для электрических установок, систем пожарной и охранной сигнализации;

универсальные;

инструментальные и другие.





Кабели и провода производятся из медной катанки. Надежный и прочный материал проходит несколько производственных стадий: плавильную, волочильную, скруточную, экструдерную и упаковочный участок. Для производства медной катанки используется метод непрерывного бескислородного литья на современном оборудовании от компании UPCAST из Финляндии.

После этого катанка поступает на волочильный участок. Волочение — это процесс постепенного уменьшения диаметра проволоки за счет ее прохождения через волоки (фильеры). Волочение медной проволоки осуществляется на линиях компании NIEHOFF (Германия).

При производстве многожильного кабеля наиболее технологичным является процесс одновременного волочения сразу нескольких жил на многопроволочных волочильных машинах.

Затем произведенные жилы поступают на участок скрутки. На данном этапе производства медные и алюминиевые жилы скручиваются в сердечник. Далее сердечник поступает в экструдерный цех на линию нанесения оболочки из ПВХ-пластиката или полиэтилена. Нанесение оболочки может происходить двумя способами: с обжатием или без.





Оболочка, которая защищает жилы от механических повреждений и придает огнестойкость, наносится методом экструзии, как и при нанесении изоляции. Оболочка фиксируется на проводах при высокой температуре, а затем кабель проходит через ванну с водой.

Маркировка проводов и кабелей производится специальными принтерами, как правило, одновременно с нанесением оболочки. После этого кабели подготавливают к сдаче на склад. Происходит процесс намотки, бухтовки и упаковки.

Контроль качества является одним из важных факторов при производстве кабелей и проводов. Отдел технического контроля качества является независимой лабораторией, которая проводит до 14 проверок на каждом этапе производства и может остановить весь процесс в случае возникновения сомнений.

Кабели и провода бренда ProCab соответствуют установленным стандартам и ГОСТу. Кроме этого, выпускаемая продукция отмечена международным сертификатом менеджмента качества ISO 9001:2015.





В настоящее время на заводе создано более 350 рабочих мест. К работе привлечены местные и зарубежные профессионалы, созданы учебные центры по подготовке специалистов. На производстве соблюдены все условия безопасности труда, при которых исключено воздействие на работников вредных или опасных производственных факторов.

Продукция ProCab пользуется широким спросом как в Узбекистане, так и за рубежом. Компания успешно экспортирует свою продукцию в Европу, Турцию, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Россию, Азербайджан и Грузию. Продукты по качеству не уступают кабелям и проводам других отечественных и зарубежных производителей.

Например, в ноябре 2020 года компания впервые экспортировала на турецкий рынок кабельно-проводниковую продукцию, отвечающую международным стандартам качества. Расширяя географию экспорта, команда ProCab ставит перед собой высокие цели по выходу на новые международные рынки сбыта.





ProCab тесно сотрудничает с Tashkent City, «Узбекэнерго», НГМК, «Узбекистон темир йуллари», Бекабадским металлургическим комбинатом, Trest 12, Enter Engineering, Hyundai Engineering, Artel, Humo Arena, Akay City, Golden House, Discover Invest и другими компаниями Узбекистана.

Предприятие приглашает на работу специалистов по следующим специальностям:

начальник отдела технического контроля;

метролог;

опрессовщик кабелей и проводов;

специалист по изготовлению деревянных изделий;

специалист КИПиА;

волочильщик цветных металлов;

скрутчик изделий кабельного производства;

электрик по ремонту оборудования;

механик;

слесарь-ремонтник;

производственный мастер.





Подробную информацию можно получить по телефону: (+998) 93−380−09−70 (Камилла).

Сайт: procab.uz

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