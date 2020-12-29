Системное продолжение борьбы с пандемией коронавируса останется в числе важнейших задач в наступающем году, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая 29 декабря с посланием парламенту.

«Для этой работы в государственном бюджете на 2021 год сформирован резерв в размере 3 трлн сумов. За счет данных средств будет также проводиться вакцинация населения от коронавирусной инфекции», — сообщил глава государства.

На повышение качества работы и улучшение материально-технической базы санитарно-эпидемиологической службы, создание современных лабораторий будет направлено 200 млн долларов.

«С учётом уроков, полученных во время пандемии, масштаб цифровизации медицинской сферы будет расширен», — отметил президент.

В частности, предусмотрены меры по расширению спектра дистанционных услуг, оказываемых медицинскими учреждениями, внедрению электронного делопроизводства в поликлиниках и больницах. Между республиканскими специализированными центрами и их филиалами на местах будет налажена связь на основе технологий телемедицины, увеличены возможности для диагностики и лечения в регионах.