Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 29 декабря выступает с посланием Олий Мажлису Узбекистана.

В начале выступления глава государства перечислил меры, принятые во время пандемии.

Во время пандемии медучреждения были переведены в режим ЧС, сказал президент.

«За короткое время в Ташкенте и регионах было организовано медучреждений почти на 30 тысяч коек, — сказал он. — Для борьбы с пандемией привлечены свыше 200 тысяч медработников, включая 150 иностранных врачей и специалистов».

«Свыше 600 тысяч соотечественников возвращены в Узбекистан из-за границы. Оказана необходимая помощь свыше 100 тысячам соотечественникам, оказавшимся в трудном положении за границей», — заявил Шавкат Мирзиёев.

Для смягчения последствий коронавируса государство приняло комплекс мер на 82 трлн сумов, в том числе создан Антикризисный фонд, куда направлено 16 трлн сумов из бюджета. Свыше 500 тысяч госпредприятий и субъектов предпринимательства, а также почти 8 миллионов граждан получили налоговые льготы, отсрочку по кредитам на общую сумму 66 трлн сумов.

В рамках движения «Доброта и поддержка» свыше 800 тысяч нуждающихся семей получили свыше 1 трлн сумов материальной поддержки.

Пандемия показала первостепенную важность реформы сферы здравоохранения и санитарно-эпидемиологической службы, отметил президент в послании.

«Очередная волна пандемии заставляет всех нас быть бдительными и осторожными. Мы должны поднять на новый уровень реформы в сфере здравоохранения, — призвал глава государства. — Одним из важнейших направлений должно стать продвижение здорового образа жизни среди населения, особенно молодёжи».



