Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая с посланием парламенту 29 декабря, поручил правительству повысить эффективность системы государственного управления.

В 2021 году планируется коренное совершенствование деятельности органов государственного управления.

«Во многих министерствах и ведомствах процесс принятия решений чрезмерно централизован. Нередко наблюдается дублирование функций, так как они не прописаны четко и в полном объеме. Наряду с этим некоторые заместители министров, руководители среднего звена не решаются брать на себя ответственность, проявлять инициативу. Почему так происходит? Им не хватает знаний, навыков и чувства ответственности или они коррумпированы», — сказал глава государства.

По его словам, такие руководители «вместо того, чтобы решать насущные проблемы, как ждет от них народ, заняты бесполезной бумажной работой и проведением неэффективных совещаний».

Шавкат Мирзиёев считает, что все ещё не принимаются меры для оптимизации численности сотрудников, а также рабочих процессов за счет широкого внедрения цифровых технологий.

Фото: пресс-служба президента.

В этой связи правительству поручено в двухмесячный срок подготовить проекты нормативно-правовых актов, направленных на сокращение дублирующих ведомств, функций и бюрократических барьеров в управлении. При этом следует предусмотреть оптимизацию численности работников системы государственного управления в среднем до 15%.

К концу следующего года необходимо увеличить количество видов государственных электронных услуг на 60, доведя их до 300, а долю дистанционных услуг — не менее чем до 60%.

Президент также указал, что будут усилены ответственность и подотчетность государственных органов в решении проблем на местах. С начала следующего года каждое министерство должно планировать и организовывать свою работу в разрезе района, города, села и махалли. Деятельность министров и их заместителей будет оцениваться исходя из того, какие реальные изменения произошли на местах.

Заместители премьер-министра, министры будут отвечать за обучение руководителей и сотрудников подведомственных им систем эффективной работе на основе новых требований и современных информационных технологий, а также за постоянное повышение их квалификации.

«Призываю депутатов и сенаторов регулярно контролировать, как в их избирательных округах решаются проблемы соответствующими министерствами и хокимиятами», — подчеркнул глава государства.

Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что для повышения эффективности управления районом, городом и махаллей численность сотрудников и размер их заработной платы должны определяться с учетом специфики региона и объема работы. К примеру, в Пахтачинском районе Самаркандской области проживают более 150 тысяч, в Ургутском районе — более 500 тысяч человек. Или же, население Шайхантахурского района Ташкента составляет около 350 тысяч, а Бектемирского — 46 тысяч человек. Но численность и зарплата управленческого персонала в этих районах почти не отличаются.

Правительство должно в двухмесячный срок внести проект постановления о кардинальном улучшении деятельности органов управления среднего и нижнего звена, пересмотре численности сотрудников и условий оплаты труда.