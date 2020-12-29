Избранный президент США Джо Байден заявил, что его переходная команда столкнулась с препятствиями со стороны руководства Министерства обороны при передаче полномочий, пишет The New York Times.

«Прямо сейчас мы не получаем от уходящей администрации всю нужную нам информацию по ключевым вопросам безопасности. По моему мнению, это не что иное, как безответственность», — сказал Джо Байден.

Политик сообщил, что его команда также столкнулась с препятствиями со стороны политического руководства Административно-бюджетного управления США, которое занимается подготовкой бюджета страны.

Исполняющий обязанности министра обороны США Кристофер Миллер заявил, что его ведомство продолжает «планировать дополнительные встречи на оставшееся время переходного периода и отвечать на все запросы о предоставлении информации, находящейся в нашей компетенции».

Президентские выборы прошли в США 3 ноября. Джо Байден одержал победу над Дональдом Трампом, набрав 306 голосов выборщиков. Трамп отказался признавать поражение и подал десятки судебных исков о пересчете голосов. Все они были отклонены. Инаугурация избранного президента США назначена на 20 января 2021 года.