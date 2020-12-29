2020 год сплотил всех: люди были сильными, стали более отзывчивыми, сострадательными и самоотверженными.
Сеть супермаркетов Makro не стала исключением и тоже переживала непростые времена. В течение года компания подстраивалась под новые реалии, меняла стратегию, вводила новые стандарты, работала в обновленном формате. Благодаря своим клиентам Makro удалось не только удержаться на плаву, но и выйти на новый уровень.
В начале года было много планов, но март внес свои коррективы. С первого месяца весны по всей сети взяли под особый контроль безопасность клиентов и сотрудников компании.
Makro объявил о масочном режиме, измерял температуру тепловизорами, при входе выдавал перчатки. А на кассах о соблюдении дистанции напоминали специальные напольные наклейки.
В филиалах металлические поверхности, полы и территория распределительного центра обрабатывались распылением. Это более ответственный подход к вопросам санитарии.
Сеть поддерживала страну: бесперебойная работа филиалов, контроль цен с учетом падения дохода населения, поддержка Фонда при Министерстве здравоохранения Узбекистана «Узбекистон мехр-шавкат ва саломатлик», помощь координационному центру благотворительности при Министерстве по поддержке махалли и семьи Республики Узбекистан и многим семьям.
В апреле команда профессионалов в короткие сроки представила новый сервис «Makro Доставка». С его помощью можно было совершать покупки не выходя из дома, не рискуя жизнью. Служба доставки работает, соблюдая все необходимые санитарно-эпидемиологические нормы.
В мае сеть запустила первую кассу самообслуживания. А сегодня компания насчитывает 14 таких устройств, которые представлены в филиалах:
- Makro Sayohat;
- Makro Tapoich;
- Makro Ecopark;
- Makro Glinka;
- Makro Riviera;
- Makro Novomoskovskaya;
- Makro Ц1;
- Makro Anhor Lokomotiv;
- Makro Severniy Vokzal;
- Makro Lunacharskiy.
В августе Makro по всей сети внедрила онлайн-кассы.
В октябре компания открыла станцию для электромобилей Super fast charge. Тем самым сеть отметила столицу Узбекистана на мировых картах PlugShare.
Самое главное изменение для Makro — сеть возобновляет открытие магазинов формата Express.
Покупки в шаговой доступности — опция, позволяющая во время карантина покупать продукты недалеко от дома. Так, насчитывается уже 34 филиала Makro Express.
30 филиалов Makro работают круглосуточно. C учетом расширения сети в дни карантина было предоставлено более 500 новых рабочих мест.
Декабрь стал месяцем открытий. За 28 дней сеть открыла 19 филиалов и на карте Makro появилось 2 новых города.
Сразу 3 филиала распахнули свои двери для жителей Бухары. Один из них работает круглосуточно. В последних числах месяца встретил своих первых покупателей супермаркет в Чусте Наманганской области.
Сегодня сеть насчитывает 94 филиала в 25 городах Узбекистана.
11 декабря компания отметила свой юбилей — 10 лет. В честь дня рождения Makro подарил покупателям скидку 10% на все товары по всей сети.
Компания также презентовала своим ровесникам рюкзаки «Мне 10 лет!». 250 из них были переданы воспитанникам специализированной школы-интерната №47 с ограниченными возможностями в Наманганской области.
Отличным подарком для жителей Ташкента было открытие сразу 10 магазинов в один день. Покупатели отметили широкий ассортимент, сервис и удобные локации.
Памятным презентом для всех, кто выбирает Makro, стал видеоролик. В нем рассказывается о каждом, кто является частью семьи крупной сети. В создании этого подарка принимал участие российский актер Владимир Ерёмин, который озвучил видеоролик.
Этот год был непростым. Но благодаря стойкости духа, высокому профессионализму Makro преодолевал все трудности и делал все, чтобы совершать покупки было максимально комфортно.
На 2021 год у команды сети не менее амбициозные планы: 100 магазинов, филиалы в новых городах, работа над сервисом и заманчивые предложения для покупателей.
«Makro — 10 лет с вами!»
На правах рекламы.