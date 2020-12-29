2020 год сплотил всех: люди были сильными, стали более отзывчивыми, сострадательными и самоотверженными.

Сеть супермаркетов Makro не стала исключением и тоже переживала непростые времена. В течение года компания подстраивалась под новые реалии, меняла стратегию, вводила новые стандарты, работала в обновленном формате. Благодаря своим клиентам Makro удалось не только удержаться на плаву, но и выйти на новый уровень.

В начале года было много планов, но март внес свои коррективы. С первого месяца весны по всей сети взяли под особый контроль безопасность клиентов и сотрудников компании.

Makro объявил о масочном режиме, измерял температуру тепловизорами, при входе выдавал перчатки. А на кассах о соблюдении дистанции напоминали специальные напольные наклейки.

В филиалах металлические поверхности, полы и территория распределительного центра обрабатывались распылением. Это более ответственный подход к вопросам санитарии.

Сеть поддерживала страну: бесперебойная работа филиалов, контроль цен с учетом падения дохода населения, поддержка Фонда при Министерстве здравоохранения Узбекистана «Узбекистон мехр-шавкат ва саломатлик», помощь координационному центру благотворительности при Министерстве по поддержке махалли и семьи Республики Узбекистан и многим семьям.





В апреле команда профессионалов в короткие сроки представила новый сервис «Makro Доставка». С его помощью можно было совершать покупки не выходя из дома, не рискуя жизнью. Служба доставки работает, соблюдая все необходимые санитарно-эпидемиологические нормы.

В мае сеть запустила первую кассу самообслуживания. А сегодня компания насчитывает 14 таких устройств, которые представлены в филиалах:

Makro Sayohat;

Makro Tapoich;

Makro Ecopark;

Makro Glinka;

Makro Riviera;

Makro Novomoskovskaya;

Makro Ц1;

Makro Anhor Lokomotiv;

Makro Severniy Vokzal;

Makro Lunacharskiy.

В августе Makro по всей сети внедрила онлайн-кассы.

В октябре компания открыла станцию для электромобилей Super fast charge. Тем самым сеть отметила столицу Узбекистана на мировых картах PlugShare.

Самое главное изменение для Makro — сеть возобновляет открытие магазинов формата Express.

Покупки в шаговой доступности — опция, позволяющая во время карантина покупать продукты недалеко от дома. Так, насчитывается уже 34 филиала Makro Express.





30 филиалов Makro работают круглосуточно. C учетом расширения сети в дни карантина было предоставлено более 500 новых рабочих мест.

Декабрь стал месяцем открытий. За 28 дней сеть открыла 19 филиалов и на карте Makro появилось 2 новых города.

Сразу 3 филиала распахнули свои двери для жителей Бухары. Один из них работает круглосуточно. В последних числах месяца встретил своих первых покупателей супермаркет в Чусте Наманганской области.

Сегодня сеть насчитывает 94 филиала в 25 городах Узбекистана.

11 декабря компания отметила свой юбилей — 10 лет. В честь дня рождения Makro подарил покупателям скидку 10% на все товары по всей сети.

Компания также презентовала своим ровесникам рюкзаки «Мне 10 лет!». 250 из них были переданы воспитанникам специализированной школы-интерната №47 с ограниченными возможностями в Наманганской области.

Отличным подарком для жителей Ташкента было открытие сразу 10 магазинов в один день. Покупатели отметили широкий ассортимент, сервис и удобные локации.

Памятным презентом для всех, кто выбирает Makro, стал видеоролик. В нем рассказывается о каждом, кто является частью семьи крупной сети. В создании этого подарка принимал участие российский актер Владимир Ерёмин, который озвучил видеоролик.

Этот год был непростым. Но благодаря стойкости духа, высокому профессионализму Makro преодолевал все трудности и делал все, чтобы совершать покупки было максимально комфортно.

На 2021 год у команды сети не менее амбициозные планы: 100 магазинов, филиалы в новых городах, работа над сервисом и заманчивые предложения для покупателей.

«Makro — 10 лет с вами!»

На правах рекламы.