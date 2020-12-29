«Самый большой недостаток в нашей работе сегодня — это нехватка знаний, что, к сожалению, ощущается во всех сферах», — заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в послании парламенту 29 декабря, добавив также: «Коррупция».

Он подчеркнул, что без современных знаний невозможно развитие ни одного региона и ни одной отрасли. В развитых странах более 50% ВВП создается за счет «экономики знаний», то есть инноваций и высококвалифицированных кадров.

«Отныне каждое село и махалля будут развиваться с учетом их специфики, выявления их „точек роста“. С этой целью предлагаю создать в следующем году Фонд развития инфраструктуры регионов с бюджетом в 3 трлн сумов. Его средства будут использоваться для софинансирования инфраструктурных проектов, предложенных местными Кенгашами», — сообщил глава государства.

В 84 районах и городах будет создано 100 технопарков, малых промышленных зон, региональных кластеров и логистических центров. 1,6 трлн сумов будет направлено на создание инфраструктуры в свободных экономических и малых промышленных зонах.

Правительство до 1 апреля должно утвердить программу поэтапного обновления в регионах 130 тысяч километров линий электропередачи низкого напряжения и свыше 40 тысяч трансформаторов.

Также будет принята программа, предусматривающая восстановление более 5000 мостов, нуждающихся в ремонте. На эту работу в 2021 году намечено выделить 400 млрд сумов.