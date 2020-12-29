26 декабря сеть магазинов Ishonch открыла два филиала. Команда сети поставила себе высокую цель: в короткие сроки осуществить мечты и внести свой вклад в повышение уровня жизни в регионах.
Новые филиалы расположены в Андижане и в Мархаматском районе Андижанской области.
В Ishonch можно приобрести более 7 тысяч видов товаров: бытовую технику, мебель, спортивный инвентарь, сантехнику, стройматериалы, парфюмерию и многое другое.
Сеть магазинов создала ряд условий и удобств для покупателей:
- бонусы за каждую покупку;
- бесплатная доставка и установка продукции;
- наличие сервисных центров во всех филиалах;
- возврат товара в течение 30 дней;
- постоянное проведение акций;
- система быстрого платежа через мобильные приложения;
- совершение покупок не выходя из дома;
- постоянная служба поддержки клиентов через единый контактный центр и социальные сети;
- режим работы без выходных.
В 2020 году, когда из-за пандемии вырос уровень безработицы, в компанию были трудоустроены более тысячи человек.
В 2020 году сеть магазинов Ishonch открыла 18 новых магазинов в Ферганской, Андижанской, Наманганской и Ташкентской областях. В 2021 году планируется открытие филиалов в других регионах Узбекистана. В том числе в Сырдарьинской, Самаркандской, Бухарской, Кашкадарьинской, Навоийской, Хорезмской, Сурхандарьинской, Джизакской областях и Республике Каракалпакстан.
Дополнительную информацию можно получить по телефону: (+998) 73−515−22−22.
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