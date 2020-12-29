26 декабря сеть магазинов Ishonch открыла два филиала. Команда сети поставила себе высокую цель: в короткие сроки осуществить мечты и внести свой вклад в повышение уровня жизни в регионах.

Новые филиалы расположены в Андижане и в Мархаматском районе Андижанской области.


В Ishonch можно приобрести более 7 тысяч видов товаров: бытовую технику, мебель, спортивный инвентарь, сантехнику, стройматериалы, парфюмерию и многое другое.


Сеть магазинов создала ряд условий и удобств для покупателей:

  • бонусы за каждую покупку;
  • бесплатная доставка и установка продукции;
  • наличие сервисных центров во всех филиалах;
  • возврат товара в течение 30 дней;
  • постоянное проведение акций;
  • система быстрого платежа через мобильные приложения;
  • совершение покупок не выходя из дома;
  • постоянная служба поддержки клиентов через единый контактный центр и социальные сети;
  • режим работы без выходных.


В 2020 году, когда из-за пандемии вырос уровень безработицы, в компанию были трудоустроены более тысячи человек.


В 2020 году сеть магазинов Ishonch открыла 18 новых магазинов в Ферганской, Андижанской, Наманганской и Ташкентской областях. В 2021 году планируется открытие филиалов в других регионах Узбекистана. В том числе в Сырдарьинской, Самаркандской, Бухарской, Кашкадарьинской, Навоийской, Хорезмской, Сурхандарьинской, Джизакской областях и Республике Каракалпакстан.


Дополнительную информацию можно получить по телефону: (+998) 73−515−22−22.

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