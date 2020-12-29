Средства массовой информации все больше становятся «четвертой властью», освещая не только позитивные изменения в стране, но и поднимая актуальные проблемы, отметил президент Шавкат Мирзиёев в послании парламенту.

«Конечно, острые и критические материалы не нравятся многим чиновникам на местах, нарушают их спокойное и беззаботное существование. Но гласность и свобода слова — это требование времени, требование реформ в Узбекистане», — сказал глава государства.

«В последние четыре года мы учимся жить и работать в создаваемой в нашем обществе атмосфере гласности и открытости, свободы слова. Это сложно, но мы учимся. Справедливая критика объективных журналистов и блогеров указывает на ошибки и недостатки действующих по старинке руководителей, вынуждая их менять стиль работы и повышать свою ответственность», — отметил он.

Президент поручил каждому госоргану в своей повседневной деятельности наладить постоянный диалог и сотрудничество со СМИ.

Шавкат Мирзиёев напомнил, что для поддержки и защиты СМИ при Администрации президента было образовано Агентство информации и массовых коммуникаций.