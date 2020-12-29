В послании парламенту Шавкат Мирзиёев поручил правительству в месячный срок принять специальную программу по учету, сохранению и обеспечению охраны объектов культурного наследия.

«Нам необходимо сохранить и передать будущим поколениям культурное наследие нашего народа. В настоящее время в него входит более 7000 объектов. К сожалению, недавно нанесенный ущерб некоторым бесценным объектам говорит о халатном отношении к данному вопросу», — сказал глава государства.

«Эта работа требует постоянного внимания не только Министерства культуры, но и хокимиятов на местах, махаллей, средств массовой информации и широкой общественности», — подчеркнул он.

Что касается вопроса улучшения культурно-просветительской работы в целом, на активизацию деятельности учреждений культуры и искусства, укрепление их материально-технической базы из бюджета будет направлено 420 млрд сумов. В регионах будут построены и реконструированы 22 театра и других объекта культуры.

Начнется работа по созданию в центре Ташкента культурно-просветительского комплекса, который образуют Национальный академический драматический театр, музей искусств, реконструированный по проекту известного японского архитектора Тадао Андо, современная библиотека и международная школа творчества имени Алишера Навои.

«В честь 30-летия независимости нашей страны в центре столицы будет возведен комплекс „Истиклол“», — анонсировал президент.

«Проводившийся ранее традиционный Ташкентский международный кинофестиваль возродится под названием Ташкентский международный кинофестиваль „Жемчужина Шелкового пути“», — заявил президент.