В конце года принято подводить итоги. И Gross Insurance — не исключение. Ведь компании действительно есть чем поделиться и за что поблагодарить уходящий год.

2020 год подарил Gross Insurance сразу две номинации. Международное финансовое издание Global Banking & Finance Review признало Gross Insurance «Лучшей компанией в сфере онлайн-страхования в Узбекистане».

Компания искренне постаралась сделать этот год комфортным для каждого и за пару месяцев перевела большую часть работы в онлайн. Gross Insurance обновил мобильное приложение Gross Mobile и запустил продажи полисов автострахования с помощью Telegram-бота. Также компания ввела новые возможности оплаты и получения услуг через другие платформы — OFB24, Apelsin, humans.uz, arba.uz и Beeline.

Также летом Gross Insurance признали «Лучшей страховой компанией Узбекистана в сфере туризма» по данным 2020 года. Соответствующая информация была опубликована на сайте авторитетной британской финансовой медиаплатформы Global Banking & Finance Review. Рейтинг основан на результатах независимых исследований, а также оценках экспертов, руководителей и инсайдеров отрасли.

По данным Минфина по итогам третьего квартала 2020 года Gross Insurance занял первую строчку на страховом рынке Узбекистана. Компания дважды подтвердила свой статус «uzA++» — компании с высоким уровнем платежеспособности от рейтингового агентства Ahbor-Reyting.

Сегодня у компании насчитывается 120 филиалов по всей республике, которые предоставляют более 100 видов страховых продуктов. За девять месяцев 2020 года Gross Insurance заключил более 400 тысяч договоров страхования, приняв на себя обязательства на сумму 125 трлн сумов. Также компания выплатила страховые возмещения на сумму свыше 34 млрд сумов.

Все успехи Gross Insurance неразрывно связаны с клиентами, партнерами и просто небезразличными людьми. Компания поздравляет каждого с наступающим Новым годом и благодарит за оказанное доверие.

Единый телефон центра поддержки клиентов: 1166.

Сайт: gross.uz

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