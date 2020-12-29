«Большинство предприятий с участием государства остаются для него тяжелым бременем из-за своей финансовой нестабильности», — заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая 29 декабря с посланием парламенту.

Он сообщил, что в следующем году Навоийский горно-металлургический комбинат, компании «Узбекнефтегаз», «Узбекгидрогеология», «Узавтосаноат» смогут выходить на международный финансовый рынок и привлекать средства без государственных гарантий.

«Следует признать, что у самих госпредприятий недостаточно технических возможностей, а у их специалистов — знаний и навыков, чтобы самостоятельно осуществить трансформацию. Поэтому к реформированию крупных предприятий электроэнергетики, нефтегазовой и химической промышленности, машиностроения, а также коммерческих банков мы привлекли Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Азиатский банк развития, McKinsey & Company, Boston Consulting Group, Rothschild & Co и другие всемирно известные компании», — отметил глава государства.

Он добавил, что в 2021 году предстоит провести трансформацию 32 крупных предприятий отраслей стратегического значения.

«В центре нашего внимания будет находиться повсеместное внедрение цифровых технологий в деятельность банков, — продолжил президент. — Мы подготовим к приватизации „Саноаткурилишбанк“, „Асака банк“, „Ипотека-банк“, „Алока банк“, „Турон банк“ и „Кишлок курилиш банк“».

Государственная доля как минимум в одном крупном банке будет полностью реализована стратегическим инвесторам, заявил Шавкат Мирзиёев. По этому поводу ведутся переговоры с ведущими европейскими банками.

«Важное направление структурных реформ — сокращение присутствия государства в экономике», — сказал президент.

В следующем году на торги будут выставлены государственные доли в таких предприятиях, как «Ферганаазот» и Дехканабадский завод калийных удобрений, Coca-Cola Ichimligi, санатории «Бельдерсай» и «Чарвак», отелях «Ичан калъа» и Hyatt Regency, бизнес-комплекса «Пойтахт», а также 83 крупных предприятиях алкогольной, масложировой промышленности и других отраслей.

В целом число предприятий с государственным участием в ближайшие два года сократится не менее чем в 3 раза, заявил глава государства.