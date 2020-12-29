Компания Dream City Development благодарит всех партнеров, клиентов и коллег за доверие и плодотворный год. Традиционно новогодние праздники принято считать рубежом для подведения итогов года и точкой отсчета для новых достижений. Уходящий год стал своеобразной проверкой на прочность. Компания рада, что все вместе достойно прошли испытания, стали еще сильнее и успешнее.

Dream City Development выражает искреннюю признательность за взаимовыгодное сотрудничество и лояльность. Именно благодаря всесторонней поддержке и доверию партнеров и клиентов, компания заканчивает этот год в статусе успешной девелоперской компании страны.

Несмотря на все сложности, уходящий год стал стартом для нового грандиозного проекта — торгово-досуговой набережной Seoul Mun. Столичная набережная станет знаковым местом, которое полюбится всем горожанам. Вдохновленный успехами и новыми проектами, девелопер продолжал работать и двигаться даже в сложные времена.

Неизменно высоким остается интерес к коммерческим помещениям шопинг-авеню и бизнес-центра Boulevard. Практически полностью реализованы квартиры в жилом комплексе Boulevard и Gardens Residence на территории МДЦ Tashkent City.

Накануне празднования Нового года Dream City Development желает всем удачи, веры в свои неиссякаемые силы и возможности. 2020 год показал в полной мере, насколько сильным может быть каждый отдельный человек, как можно вместе справляться с любыми проблемами, как важны дружба, сплоченность и человеческая доброта.

Компания предлагает шагнуть в новый год с верой в лучшее, и загадав желания. В год, в котором непременно все будут счастливы и здоровы, где удача и успех станут верными спутниками. Пусть над каждым домом в этот праздник зажжется счастливая звезда, и он будет полон достатка, счастья, любви и гармонии. Dream City Development желает всем, чтобы грядущий 2021 год стал годом больших возможностей и воплощения самых грандиозных планов.

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