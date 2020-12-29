Эксперты Центра экономических исследований и реформ Хасан Мажидов и Малика Жуманиёзова провели лингвистический контент-анализ сегодняшнего послания президента Узбекистана Олий Мажлису. Ранее мы публиковали обзор посланий за последние три года.

Шавкат Мирзиёев в своем выступлении использовал в общей сложности 3576 слов. Самые длинные слова состояли из 19 букв, в среднем одно слово складывалось из 8 букв.

Главными темами выступления президента стали «молодежь», «образование» и «пандемия».





Наиболее часто употребляемые слова в послании президента парламенту.

В послании 44 раза акцентировалось внимание на слове «молодежь» и 32 раза на «образовании». «Пандемия» и связанные с ней вопросы упоминались 25 раз.

В частности, слово «молодежь» использовалось в контексте таких словосочетаний, как «особое внимание к молодежи», «права молодежи», «молодежь разных возрастных категорий», «молодежь с ограниченными возможностями».





Индивидуальный анализ наиболее часто употребляемых слов.

Слово «образование» использовалось в контексте «радикальное повышение качества образования», «создание системы домашнего обучения», а слово «пандемия» — в контексте «долгосрочного выживания в условиях глобального пандемического риска», «опыта, полученного во время пандемии» и «обеспечения экономической стабильности во время пандемии».





Индивидуальный анализ наиболее часто употребляемых слов.

Результаты анализа показали, что 41% послания акцентирован на развитии и либерализации экономики, а 28% — на развитии социальной сферы. Кроме того, вопросы, связанные с совершенствованием государственного и общественного строительства, составили 15% от текста послания, а безопасность, межнациональное согласие и религиозная толерантность, а также реализация сбалансированной, взаимовыгодной и конструктивной внешней политики — 10% от выступления.





Распределение словосочетаний в послании 2021 года по направлениям.



Выступление главы государства охватило самые разные темы по 41 направлению. Среди них три наиболее важных — это социальная помощь (7% от общего объема речи), здоровье (7% от общего объема речи) и инфраструктура (6% от общего объема речи).





Распределение приложения по отраслям.

Обобщенный анализ четырех посланий, сделанных за последние годы, показывает, что такие вопросы, как экономическое развитие, социальная помощь, поддержка предпринимателей, повышение благосостояния людей, укрепление мира и спокойствия в стране, стали неотъемлемой частью ежегодных обращений.

Из года в год делается все больший акцент на социальную сферу. Если в 2017 году количество упоминаний этой сферы составило 11% от текста послания, то в 2020 году этот показатель достиг 28%, резюмировали исследователи.