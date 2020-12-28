С 1 января 2021 года льготные транспортные карты — ученические, студенческие и социальные, можно будет приобрести в 70 киосках продаж ежемесячных проездных билетов Ташкента при наличии «необходимых документов», сообщила пресс-служба «Тошшахартрансхизмат».

Речь идет о транспортных картах оператора ATTO. Напомним, на прошлой неделе Управление транспорта Ташкента заявило, что не будет отменять наличную оплату проезда в общественном транспорте. Переход на полностью безналичный расчёт планировался с 1 января.

При приобретении льготной транспортной карты оплачивается только выбранный тариф, сама транспортная карта предоставляется бесплатно, подчеркнули в «Тошшахартрансхизмат».

Кроме того, ATTO выпускает транспортные карты с обычным, нельготным 30-дневным тарифом. При приобретении таких карт пассажир будет оплачивать только стоимость тарифа, сама карта для него будет бесплатна.

Реализация транспортных карт для населения — синего цвета — без тарифов также продолжится. Их стоимость составляет 15 тысяч сумов, 5 тысяч из которых зачисляется на баланс транспортной карты.

Льготные транспортные карты без указанного тарифа в январе приобрести нельзя.