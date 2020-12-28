Министерство энергетики Узбекистана сообщило о начале проекта строительства второй солнечной фотоэлектрической станции в Шерабадском районе Сурхандарьинской области (Шерабад II).
Станция мощностью 300 МВт должна быть возведена к 2024 году в непосредственной близости от объектов проекта Шерабад I (200 МВт), о котором было объявлено в феврале.
Проект будет реализован Минэнерго в рамках общего меморандума между правительством Узбекистана и Азиатским банком развития по оказанию технического содействия по проведению конкурсных торгов на 1 ГВт солнечной энергии.
Общая мощность двух фотоэлектрических станций в 500 МВт с годовой выработкой более 1,1 млрд кВтч будет достаточной для обеспечения около 30% годового потребления электроэнергии в регионе. В среднее потребление электроэнергии в Сурхандарье составляет 3,2 млрд кВтч в год.
Открытый тендер по проекту Шерабад II будет объявлен в начале 2021 года.
Консультативные услуги АБР нацелены на использование при реализации проекта передовых мировых подходов с соблюдением принципов прозрачности и открытости, своевременности, разумного распределения рисков по проекту, доступности конечной услуги и общего соотношения цены и качества, говорится в сообщении.
По проекту Шерабад I в настоящее время проводятся тендерные торги. Запрос на представление предложений начался 14 декабря и продлится до 15 марта 2021 года.
Don Rum
Это очень хорошо! а вот АЭС очень плохо! Даешь безопасную и без кабальную энергию!
外人
и еще раз повторюсь, и это хорошо, только не допускайте туда купи-продаев, иначе ей через пару лет кранты будут, — обслуживать дорогостоящую технику должны настоящие специалисты а не любители поживиться!
Максим Антышев
Смотрел как-то по Дискавери чанел, в одной пустыне не могли себе позволить строительство солнечной электро станций, так как нет воды, чтобы смывать пески с панелей. Интересно, как у нас будут решать эту проблему?
Гапал Эргашев
а почему так тяжело построить хоть 1 ЭС в Ферганской долине? там ни газа ни рек нет, чтобы энергию вырабатывать. а там треть населения живет!