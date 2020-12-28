Министерство энергетики Узбекистана сообщило о начале проекта строительства второй солнечной фотоэлектрической станции в Шерабадском районе Сурхандарьинской области (Шерабад II).

Станция мощностью 300 МВт должна быть возведена к 2024 году в непосредственной близости от объектов проекта Шерабад I (200 МВт), о котором было объявлено в феврале.

Проект будет реализован Минэнерго в рамках общего меморандума между правительством Узбекистана и Азиатским банком развития по оказанию технического содействия по проведению конкурсных торгов на 1 ГВт солнечной энергии.

Общая мощность двух фотоэлектрических станций в 500 МВт с годовой выработкой более 1,1 млрд кВтч будет достаточной для обеспечения около 30% годового потребления электроэнергии в регионе. В среднее потребление электроэнергии в Сурхандарье составляет 3,2 млрд кВтч в год.

Открытый тендер по проекту Шерабад II будет объявлен в начале 2021 года.

Консультативные услуги АБР нацелены на использование при реализации проекта передовых мировых подходов с соблюдением принципов прозрачности и открытости, своевременности, разумного распределения рисков по проекту, доступности конечной услуги и общего соотношения цены и качества, говорится в сообщении.

По проекту Шерабад I в настоящее время проводятся тендерные торги. Запрос на представление предложений начался 14 декабря и продлится до 15 марта 2021 года.