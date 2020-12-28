Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса 26 декабря приняли в первом чтении законопроект «О Государственной службе безопасности президента Республики Узбекистан», сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Как отмечалось на заседании, сегодня Государственная служба безопасности президента осуществляет деятельность на основе подзаконных актов. Закон создаст прозрачную правовую базы для работы службы.

Основой для разработки законопроекта послужило подписанное 10 октября 2008 года соглашение о взаимодействии государств-участников СНГ по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной охране, отмечается в сообщении.

В законопроекте отражены категория охраняемых лиц, статус Государственной службы безопасности президента, основные задачи, права и обязанности и вопросы сотрудничества с государственными органами в целях обеспечения безопасности охраняемых лиц.

В проекте также определены права и обязанности Государственной службы безопасности президента и предусмотрен порядок контроля за деятельностью этой службы, пишет пресс-служба парламента.

При разработке документа была изучена правовая база США, России и Кореи. Принятие законопроекта позволит привести законодательство Узбекистана в соответствие с международными соглашениями, подписанными со странами СНГ, говорится в сообщении.

Законопроект выносился на общественное обсуждение в сентябре 2019 года.

Напомним, в начале декабря Государственную службу безопасности президента возглавил Алишер Усманов, ранее работавший заместителем председателя Службы государственной безопасности.

