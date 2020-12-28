Новый штамм коронавируса, впервые выявленный в Великобритании, зарегистрировали в Иордании и Южной Корее. Власти стран сообщили о появлении первых заболевших, ранее все они побывали в Великобритании, сообщил РБК.

Как сообщило Корейское управление по контролю и профилактике заболеваний, новый тип вируса подтвердился у трёх человек, членов одной семьи. Из Великобритании они вернулись на прошлой неделе.

Министр здравоохранения Иордании Назир Обейдат заявил, что в стране выявили двух заболевших. Новым штаммом заразились муж с женой, которые приехали из Великобритании 19 декабря. По словам министра, их здоровье полностью в порядке, пару отправили на домашний карантин. Иорданские власти устанавливают круг их контактов.

О новом, более заразном виде коронавируса власти Великобритании сообщили 14 декабря. По данным ВОЗ, он может быстрее распространяться среди более молодых групп населения, чем предыдущий вариант SARS-CoV-2. Это, однако, не влияет на тяжесть заболевания.

На фоне новостей о новом штамме коронавируса страны начали ограничивать авиасообщение с Великобританией. Узбекистан приостановил полёты туда и ещё в ряд стран на 20 дней.