Шоурумы Mirabad Avenue или увидеть будущую квартиру своими глазами
Традиция устраивать шоурумы в новостройках пришла с Запада. Демонстрационные квартиры с продуманной планировкой, готовым ремонтом и мебелью помогают будущим жителям апартаментов наглядно оценить, что же они собираются приобрести. В отличие от каталогов, в которых квартиры представлены красочно, но "плоско", в шоурумах можно присесть на диван, открыть шкафы, полюбоваться видом из окна, потрогать обои и даже подсмотреть интересные решения для своего будущего ремонта.
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Не только на картинке
Приобретая апартаменты на первой линии Mirabad Avenue, резидент получает их с предчистовой отделкой. В нее входят отделка стен и стяжка полов, потолки из гипсокартона, возведенные по индивидуальному дизайн-проекту перегородки. Но на этом этапе сложно понять, как будет выглядеть готовая квартира: трудно оценить габариты жилья и представить его интерьер. Теперь гости Mirabad Avenue могут посетить шоурумы и вживую оценить отделку, техническое оснащение, дизайнерские решения. Такое наглядное знакомство с квартирами облегчит муки выбора и поможет легче принять решение о покупке квартиры.
Шоурумы Mirabad Avenue
На территории резиденции в блоке D открылись три шоурума, выполненных в разных стилях. Они представляют собой полностью готовые к проживанию квартиры: одну площадью 74,28 кв. м и две четырехкомнатные площадью 184 кв. м. Каждая квартира демонстрирует свой вариант зонирования и возможности конкретной планировки.
Стильная отделка презентационных квартир выполнена из премиальных материалов от партнера Premium Concept. Светлые просторные комнаты полностью обставлены мебелью и бытовой техникой, укомплектованы сантехникой, дополнены мягким текстилем. Небольшие акценты — объемные пледы, подушки на диванах, цветы и картины — добавляют уют и придают квартирам обжитой вид. Кажется, что посетитель просто зашел в гости к старым друзьям, с которыми можно до утра обсуждать все на свете.
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Управляемый комфорт
Кроме интерьерных решений гостям резиденции будет интересно оценить необычные технические решения, использованные застройщиком. Например, систему центрального кондиционирования и отопления, которая будет контролироваться через технологию «Умный дом». Жители первой линии смогут настраивать комфортный микроклимат через подключенный модуль, управляющий охлаждением, отоплением и конвекторами в квартире.
В демонстрационных квартирах можно оценить бережный и продуманный подход партнеров Mirabad Avenue. Так поставщики систем кондиционирования Mitsubishi сами демонстрируют возможности их продукции и рассказывают о правильной установке систем центрального кондиционирования. Оптимально установленная система практически незаметна. Она бесшумная, энергосберегающая и дует так, чтобы не создавать сквозняки. Ее температуру также можно контролировать через «Умный дом».
Вся эта роскошная система предоставляется в подарок при покупке апартаментов первой линии.
Вообще, в апартаментах на первой линии, расположенных в домах вдоль оживленной Мирабадской улицы, огромное значение уделяется снижению уровня шума. В качестве поставщика оконных систем выбран немецкий производитель Schüco. Эти окна высотой 2,5 м отличаются высоким уровнем шумоизоляции. К тому же, и окна, и балконные двери оснащены защитной системой, которая не позволит детям самостоятельно их открыть.
Шоурумы предлагают несколько вариантов отделки и обстановки квартиры, которые помогают понять, что человек покупает. Каждый сможет оценить, сколько в будущей квартире будет пространства и света, полюбуется видом из окна, оценит качество ремонта. А если какое-то из решений не понравится, то можно спокойно выбрать другое на свой вкус. Резентационные квартиры Mirabad Avenue помогут не терзаться с выбором и принять правильное решение.
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Подробную информацию можно получить по телефону: (+998) 93−150−55-55.
Подробную информацию можно получить по телефону: (+998) 93-150-55-55.
Адрес офиса продаж: улица Мирабад, резиденция Mirabad Avenue, блок D.
Адрес офиса продаж: улица Мирабад, резиденция Mirabad Avenue, блок D.