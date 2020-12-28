Вообще, в апартаментах на первой линии, расположенных в домах вдоль оживленной Мирабадской улицы, огромное значение уделяется снижению уровня шума. В качестве поставщика оконных систем выбран немецкий производитель Schüco. Эти окна высотой 2,5 м отличаются высоким уровнем шумоизоляции. К тому же, и окна, и балконные двери оснащены защитной системой, которая не позволит детям самостоятельно их открыть.



Шоурумы предлагают несколько вариантов отделки и обстановки квартиры, которые помогают понять, что человек покупает. Каждый сможет оценить, сколько в будущей квартире будет пространства и света, полюбуется видом из окна, оценит качество ремонта. А если какое-то из решений не понравится, то можно спокойно выбрать другое на свой вкус. Резентационные квартиры Mirabad Avenue помогут не терзаться с выбором и принять правильное решение.