На этой неделе Узбекистан будет находиться на периферии сибирского антициклона, который охватывает своим влиянием обширную территорию России от Урала до Охотского моря. Отрог этого антициклона через Казахстан заходит и на территорию Узбекистана, сообщил Узгидромет.

В последних числах декабря и первые дни января по всей стране ожидается холодная и сухая погода. Температура на 4−7 градусов ниже нормы сохранится на протяжении сей недели: ночью в пределах −8…−3 градусов, по северу −15…−10 градусов, днём ожидается −2…+3 градусов. Местами возможен туман.

Снег, прошедший в воскресенье, 27 декабря, стал последним в декабре, и Новый год жители Узбекистана встретят без снега.

Согласно статистическим данным за последние годы, в Ташкенте осадки в новогодние дни выпадают в среднем раз в 3−4 года. Однако далеко не всегда эти осадки выпадают в виде снега, а снег непосредственно в новогоднюю ночь бывает ещё реже, отмечают синоптики.

Самым снежным за последние годы был первый день нового 2007 года. Снег начался в новогоднюю ночь и продолжался весь день 1 января. Последний раз снег в новогодние праздники выпадал 1 января 2013 года.

Самой холодной в Ташкенте за всю историю метеорологических наблюдений была новогодняя ночь 1889 года, в которую ударил 28-градусный мороз.

В последние 50 лет таких низких температур в Ташкенте уже не наблюдалось и самой холодной за этот период была ночь 1 января 1991 года, когда температура в Ташкенте опускалась до 13 градусов мороза.

Самыми теплыми были новогодние праздники с 2009 на 2010 и с 2015 на 2016 годы, когда дневная температура 31 декабря и 1 января достигала +18…+19 градусов.