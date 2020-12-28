УВД Ферганской области с 1 января 2021 года начнёт использовать дроны для фиксации правонарушений, сообщила пресс-служба управления.

С помощью беспилотных летательных аппаратов планируется регистрировать такие нарушения в сфере безопасности дорожного движения, как соблюдение скоростного режима, сигналов светофора, правил пропуска пешеходов.

Кроме того, дроны помогут фиксировать и оперативно реагировать на случаи нарушения общественного порядка, нарушения требований карантина (ношение масок) и другие.

Цель нововведения не в сборе штрафов, а в обеспечении соблюдения правил, касающихся жизни и здоровья человека, говорится в сообщении.