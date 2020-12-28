В середине декабря девелопер First Development Group запустил акцию «Открой свой Новый год». Более 50 человек уже воспользовались возможностью выгодно купить квартиру в благоустроенном жилом комплексе Ташкента.

Руководитель отдела маркетинга FDG Амир Ерматов:

«Новый год — это праздник, от которого ждешь перемен к лучшему. Поэтому компания FDG запустила чудесную акцию для тех, кто давно мечтает о новой квартире.

Работая в сфере недвижимости, я каждый день вижу, сколько счастья приносит покупка жилья. Когда мы отдавали ключи жителям первой и второй фаз Parkent Plaza, то невольно становились свидетелями того, с какой любовью они продумывали интерьер, расположение мебели и оформление детских комнат. И в этот Новый год FDG дарит самое нужное — квадратные метры. Они помогут вам сделать шаг к заветной мечте. Ваша квартира в ташкентской новостройке станет больше по площади или доступнее по цене".





Испытание удачи: сколько квадратных метров можно выиграть

До 20 января 2021 года FDG дарит посетителям офиса сертификаты на квадратные метры в столичных новостройках. Номинал варьируется от 1 до 10 кв. м.

Акция действует на все четыре ЖК компании:

Fayzli на Карасу;

Riverside на Ахмад Югнакий;

Parkent Plaza на Паркентской;

Manhattan на Дархане.

FDG строит жилье классов «Комфорт», «Комфорт плюс» и «Бизнес». Компания делает акцент на интересных архитектурных решениях, умных планировках и развитой инфраструктуре района.

Нигора, вытянула сертификат на 10 кв. м:

«Когда я пришла в офис, то не знала про акцию. Менеджер сам предложил вытянуть конверт. По жизни я удачливый человек и сертификат максимального номинала это подтвердил. Конечно обрадовалась. В первые минуты хотелось прыгать от счастья. Я выбрала ЖК Manhattan Prime, так как искала квартиру бизнес-класса и мне понравилась локация. Буду жить в центре города на Дархане, ходить по чистым улицам, гулять в зеленом Central Park. Это так здорово».





Пять причин посетить офис FDG в 2020 году

1. Квадратные метры — нужный подарок

Мебель может не подойти к задуманному интерьеру, бытовая техника — оказаться не от любимого бренда, а гаджет — пополнить склад неиспользуемых вещей. А бесплатные квадратные метры никогда не будут лишними.

2. Принять участие может любой человек

Необязательно быть клиентом FDG. В офисе компании можно ознакомиться с жилыми комплексами, выиграть квадратные метры, а уже потом принимать решение.

3. Гарантированное получение подарка

Ни один участник акции не останется без подарочных метров. Среди конвертов FDG нет пустых, поэтому выигрыш гарантирован.

4. Ощутимая выгода

Декабрь — это последняя возможность купить жилье по старой стоимости. В следующем году ожидается повышение цен на недвижимость.

5. Сертификат станет отличным подарком для близких людей

Если друзья или родные ищут квартиру в ЖК, созданном для комфортной жизни, то нужно поделиться с ними своей удачей. Они с радостью примут в подарок квадратные метры.





Сергей, вытянул сертификат на 6 кв. м:

«FDG мне посоветовали знакомые. Я месяц думал, смотрел другие варианты, но в итоге выбрал ЖК Parkent Plaza. Мне нравится, что там просторные комнаты. Мы с женой — молодая семья с одним ребенком, но в будущем планируем еще детей. Хочется, чтобы в квартире было достаточно места. Также на мое решение повлияло то, что квартиры в Parkent Plaza сдаются уже с ремонтом. Можно сразу заехать и жить. Когда вытягивал сертификат, то думал: „Только бы не один метр. Только бы не один“. Ну и потом обрадовался, что выиграл 6 кв. м».

FDG предлагает квартиры в разных районах Ташкента. В офисах компании, можно побольше узнать о строящихся ЖК, оценить планировки, транспортную доступность, инфраструктуру района и удобство оплаты.

Каждый сертификат действует на одну квартиру и не суммируется с другими. Подарочные метры не превышают 10% площади квартиры.

Срок акции: до 20 января 2021 года.

Телефон отдела продаж: (+998) 78−150−55−11.

Сайт: fdg.uz

Telegram: t.me/fdguz

Instagram: @fdg_uz

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