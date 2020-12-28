В аэропорту Ташкента у четырёх пассажиров рейса в Москву изъяты фальшивые справки об отсутствии COVID-19, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Службы государственной безопасности Узбекистана.

Справки с поддельными данными о ПЦР-тестировании были обнаружены в рамках оперативного мероприятия, проведенного совместно сотрудниками СГБ и МВД, у четырёх жителей Жондорского района Бухарской области.

В ходе предварительного следствия установлено, что эти пассажиры не сдавали тест на коронавирус и приобрели справки у К. Э. (уроженец Бухарской области 1992 года рождения) и М. М. (уроженец Хорезмской области, 1991). Справки изготовили и поставили им жители Ташкента М. Н. (1989) и К. А. (1977).

По данному факту возбуждено уголовное дело.